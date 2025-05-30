ВС РФ создадут буферную зону у границ Донбасса
Генерал Липовой: ВС РФ активизируют наступление на Сумы
Российские войска сосредоточены на создании буферной зоны безопасности у границ Донецкой, Луганской и Сумской областей.
Об этом заявил NEWS.ru Герой России Сергей Липовой. По его словам, эти регионы определены президентом как приоритетные для дальнейшего продвижения. Липовой отметил, что задача, поставленная Верховным главнокомандующим, будет выполнена.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский досрочно покинул Германию из-за успехов ВС РФ в Сумской области. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил возможность присоединения Сумской, Харьковской и Черниговской областей при срыве мирных переговоров.
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