В сквере российского города средства РЭБ посадили беспилотник ВСУ
В сквере Сердобска приземлился вражеский беспилотник
В сквере города Сердобск Пензенской области приземлился беспилотный летательный аппарат. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил об этом происшествии в своём Telegram-канале.
По его информации, средства радиоэлектронной борьбы подавили работу БПЛА самолётного типа, который летал над Сердобском.
«Беспилотник совершил посадку в городском сквере», — написал губернатор.Сотрудники Росгвардии уже оцепили место, где приземлился дрон. Сейчас специалисты работают с аппаратом. Губернатор Мельниченко призвал жителей не поддаваться панике и проверять информацию только в официальных источниках.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области.