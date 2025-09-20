В сквере российского города средства РЭБ посадили беспилотник ВСУ

20 сентября 2025, 18:56

В сквере Сердобска приземлился вражеский беспилотник

Фото: Istock/shcherbak volodymyr

В сквере города Сердобск Пензенской области приземлился беспилотный летательный аппарат. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил об этом происшествии в своём Telegram-канале.





По его информации, средства радиоэлектронной борьбы подавили работу БПЛА самолётного типа, который летал над Сердобском.

«Беспилотник совершил посадку в городском сквере», — написал губернатор.