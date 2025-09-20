Достижения.рф

В сквере российского города средства РЭБ посадили беспилотник ВСУ

В сквере Сердобска приземлился вражеский беспилотник
Фото: Istock/shcherbak volodymyr

В сквере города Сердобск Пензенской области приземлился беспилотный летательный аппарат. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил об этом происшествии в своём Telegram-канале.



По его информации, средства радиоэлектронной борьбы подавили работу БПЛА самолётного типа, который летал над Сердобском.

«Беспилотник совершил посадку в городском сквере», — написал губернатор.
Сотрудники Росгвардии уже оцепили место, где приземлился дрон. Сейчас специалисты работают с аппаратом. Губернатор Мельниченко призвал жителей не поддаваться панике и проверять информацию только в официальных источниках.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0