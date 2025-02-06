Генерал Соболев объяснил, почему ослы на передовой — это нормально

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На фронте имеются сложности в доставке боеприпасов и других материалов на передовую, и поэтому использование ослов для этой цели — нормально. Об этом сказал член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
В беседе с изданием «Газета.Ru» он напомнил, что в Великую Отечественную войну артиллерия частично была на конной тяге и дошла до Берлина. На собак загружали мины, и собаки бежали туда, куда было нужно.
По словам Соболева, для доставки можно было бы использовать и радиоуправляемые наземные беспилотники.
До этого российские военные блогеры сообщили об использовании на фронте ослов. Дмитрий Стешин привел слова военнослужащего, утверждавшего, что получил осла во взводе обеспечения.
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«Пусть лучше осла убьют, чем двух человек, которые на машине везут груз, необходимый для боя и жизни частей и подразделений, которые находятся на передовой», — пояснил генерал.
По словам Соболева, для доставки можно было бы использовать и радиоуправляемые наземные беспилотники.
«У нас ХХI век, лучше, конечно, [использовать] беспилотные небольшие транспортные средства», — признал генерал и депутат.
До этого российские военные блогеры сообщили об использовании на фронте ослов. Дмитрий Стешин привел слова военнослужащего, утверждавшего, что получил осла во взводе обеспечения.
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Александр Бойцов