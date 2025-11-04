Генерал высказался о судьбе окруженных в Красноармейске боевиков ВСУ: «Два варианта»

04 ноября 2025, 21:15

Липовой: семьи попавших в окружение боевиков ВСУ в заложниках у Киева

Фото: istockphoto/Diy13

Герой России, генерал‑майор авиации Сергей Липовой заявил, что попавшим в окружение в Красноармейске боевикам ВСУ грозит либо плен, либо гибель.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, военнослужащие, оказавшиеся в «котлах», выполняли приказы Киева, но их оставили.





«У них два варианта: либо сдаться в плен, либо уничтожение», — сказал Липовой.