Генерал высказался о судьбе окруженных в Красноармейске боевиков ВСУ: «Два варианта»

Липовой: семьи попавших в окружение боевиков ВСУ в заложниках у Киева
Фото: istockphoto/Diy13

Герой России, генерал‑майор авиации Сергей Липовой заявил, что попавшим в окружение в Красноармейске боевикам ВСУ грозит либо плен, либо гибель.



По его словам, которые приводит NEWS.ru, военнослужащие, оказавшиеся в «котлах», выполняли приказы Киева, но их оставили.

«У них два варианта: либо сдаться в плен, либо уничтожение», — сказал Липовой.

Собеседник также утверждает, что киевская власть берет в заложники родственников тех, кто попал в окружение, из‑за чего риск для ВСУ удваивается.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что немецкий журналист исказил вопрос Первого канала с приглашением в Красноармейск. В материале назывался старший редактор по безопасности и конфликтам газеты Bild Юлиан Репке.
Никита Кротов

