Генерал высказался о судьбе окруженных в Красноармейске боевиков ВСУ: «Два варианта»
Липовой: семьи попавших в окружение боевиков ВСУ в заложниках у Киева
Герой России, генерал‑майор авиации Сергей Липовой заявил, что попавшим в окружение в Красноармейске боевикам ВСУ грозит либо плен, либо гибель.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, военнослужащие, оказавшиеся в «котлах», выполняли приказы Киева, но их оставили.
«У них два варианта: либо сдаться в плен, либо уничтожение», — сказал Липовой.
Собеседник также утверждает, что киевская власть берет в заложники родственников тех, кто попал в окружение, из‑за чего риск для ВСУ удваивается.
Ранее, 1 ноября, сообщалось, что немецкий журналист исказил вопрос Первого канала с приглашением в Красноармейск. В материале назывался старший редактор по безопасности и конфликтам газеты Bild Юлиан Репке.