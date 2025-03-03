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ВС РФ переходят в наступление в приграничных районах Курской области. Несмотря на решительное сопротивление ВСУ, Вооружённые силы РФ укрепляют контроль над ключевыми позициями, перерезают логистические маршруты противника и наносят ему серьезный урон. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская область
Одним из ключевых достижений Вооружённых сил Российской Федерации за последние дни стал прорыв через государственную границу в районе Николаево-Дарьино. Российские войска успешно вошли в село Новенькое, укрепились на занятых позициях и начали развивать наступление на территории Сумской области Украины.
По имеющимся данным, российские силы заняли Журавку и продолжают атаку в направлении Беловодов, приближаясь к Басовке. Этот маневр создает реальную угрозу для основных логистических маршрутов ВСУ, связывающих Сумскую область с Суджанским районом Курской области. Эксперты подчеркивают, что в случае успешного продвижения российских войск, это позволит окончательно перерезать снабжение противника, что значительно ухудшит ситуацию для украинской группировки в регионе.
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Министерство обороны РФ сообщает, что за последние сутки украинская сторона понесла потери более 240 военнослужащих, двух бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, двух американских самоходных артиллерийских установок Paladin и другого вооружения. Также шесть украинских солдат сдались в плен.
Херсонское направление
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На Херсонском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска нанесли серию ударов по укреплениям ВСУ, в то время как противник за сутки выпустил 47 боеприпасов, обстреливая 10 населенных пунктов на левом берегу Днепра, контролируемом Россией. Жертвами атак стали мирные жители: в результате удара украинского беспилотника по автомобилю на трассе между Новой Маячкой и Обрывками погибли два человека.
В островной зоне поймы Днепра продолжаются локальные бои, где российские силы стремятся установить контроль над стратегически важными участками.
Запорожское направление
На Запорожском направлении значительных прорывов не наблюдается, однако российские войска продолжают сохранять инициативу. Основное давление сосредоточено в районе Пятихаток, где ВСУ создали разветвлённую сеть подземных ходов, что значительно затрудняет продвижение противника.
Тем не менее, армия России методично «продвигается» к оборонительным позициям украинских сил. На днях под Малыми Щербаками российские подразделения заняли передовые позиции ВСУ, что стало тактическим успехом. В районе Гуляйполя был уничтожен очередной пункт временной дислокации украинских войск. Хотя говорить о полномасштабной наступательной операции пока рано, локальные победы способствуют укреплению позиций российских сил.
Часовоярское направление
На Часовярском направлении российская армия продолжает оказывать устойчивое давление на городскую оборону ВСУ и прилегающие фланги. Хотя существенных продвижений не зафиксировано, бои продолжаются с высокой интенсивностью. Этот участок остаётся ключевым для контроля над регионом, и российские войска планомерно изматывают противника.
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Северское направление
На Северском направлении российские войска продвигаются на 2 километра северо-западнее Мелового карьера в районе Белогоровки. Ближайшей целью является выход к населенным пунктам Григоровка и Серебрянка, что создаст условия для охвата северо-восточных подходов к Северску. Для достижения этой цели российским силам необходимо вытеснить украинские войска с высот вблизи Верхнекаменского, где сейчас идут интенсивные бои. Успех на этом направлении может значительно изменить оперативную ситуацию в регионе.
Купянское направление
На Купянском направлении российские войска достигли окраин Кондрашовки. Ожесточенные бои за этот населённый пункт имеют стратегическое значение: его контроль позволит перерезать трассу к северу от Купянска, что усложнит снабжение украинских сил в этом районе. Российские войска уверенно закрепляют свои позиции.
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