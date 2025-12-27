Генштаб доложил Путину об освобождении Гуляйполя и Димитрова в зоне СВО
Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Кремля.
По данным ведомства, совещание по текущей обстановке в зоне СВО прошло в одном из пунктов управления объединённой группировкой войск. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Как уточняется, командующие группировками «Центр» и «Восток», а также командиры соединений проинформировали о выполнении боевых задач, включая взятие под контроль Димитрова и Гуляйполя.
Ранее сообщалось, что в одном из российских регионов отразили массированную атаку ВСУ.
