Генштаб доложил Путину об освобождении Гуляйполя и Димитрова в зоне СВО

Владимир Путин и Валерий Герасимов (Фото: kremlin.ru)

Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Кремля.



По данным ведомства, совещание по текущей обстановке в зоне СВО прошло в одном из пунктов управления объединённой группировкой войск. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Как уточняется, командующие группировками «Центр» и «Восток», а также командиры соединений проинформировали о выполнении боевых задач, включая взятие под контроль Димитрова и Гуляйполя.

Ранее сообщалось, что в одном из российских регионов отразили массированную атаку ВСУ.

Никита Кротов

