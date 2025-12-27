Массированную атаку ВСУ отразили в российском регионе

27 декабря 2025, 16:28

Над Брянской областью сбили 36 беспилотников ВСУ за два часа

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, системы ПВО перехватили 36 БПЛА над территорией региона. Вражеская атака была отражена 27 декабря в период с 13:00 до 15:00 по московскому времени.

«С 13.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.