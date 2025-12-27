Удары возмездия России по Украине шокировали НАТО
Ответные удары России по объектам на территории Украины вызвали резонанс и шок у стран восточного фланга НАТО. Об этом 27 декабря сообщила газета Politico.
В публикации отмечается, что атака произвела сильное впечатление на союзников всего за сутки до намеченной встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, на которой планируется обсудить обновлённое мирное предложение.
Ранее также сообщалось, что в ночь на 27 декабря российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
Кроме того, стало известно, что Трамп охладил оптимизм Зеленского.
