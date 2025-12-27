Обломки БПЛА нашли в коттеджном поселке в Новой Москве
Несколько обломков БПЛА упали на территории коттеджного поселка в Новой Москве.
Как сообщает «МК», падение зафиксировали в пункте комфорт-класса в поселении Ново‑Федоровское. На месте работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 111 украинских беспилотников над регионами России.
По данным Минобороны РФ, массированную атаку отразили 27 декабря в промежутке с 15:00 до 18:00. Большинство дронов — 73 — нейтрализовали в Брянской области. Еще 20 подавили в Калужской области, восемь — в Московской, пять — в Тульской, три — в Орловской и два — в Смоленской. Кроме того, с 13:00 до 15:00 в Брянской области перехватили еще 36 беспилотников.
