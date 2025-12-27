Более сотни беспилотников вторглись в Россию
Силы ПВО сбили 111 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, массированная атака была отражена 27 декабря в период с 15:00 до 18:00. Более половины из налетевших БПЛА – 73 – нейтрализовали в Брянской области. Еще 20 подавили в Калужской области, восемь – в Московской, пять – в Тульской, три – в Орловской, два – в Смоленской. Напомним, что в период с 13:00 до 15:00 в Брянской области также перехватили 36 вражеских дронов.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника во двор жилого дома в деревне Урусы в Глушовском районе. В результате на месте погиб мирный житель.
