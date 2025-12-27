Более сотни беспилотников вторглись в Россию

27 декабря 2025, 18:43

Над Россией сбили 111 беспилотников ВСУ за три часа

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 111 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.