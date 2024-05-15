Генштаб ВСУ объяснил перемещение своих военных под Волчанском

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Генштаб Вооружённых сил Украины заявил об отходе украинских формирований на отдельных участках в районе Волчанска и Лукьянцев в Харьковской области «на более выгодные позиции». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Телеграм-канале.
«Подается как тактическое отступление», — написал военкор.До этого сообщалось, что российская армия освободила населённый пункт Бугроватка в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Российская армия начала наступление в Харьковской области в мае. По этой причине из региона начали эвакуировать тысячи человек. Эксперты считают, что так Россия хочет создать «буферную зону», чтобы защититься от украинских атак.
Офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга из-за провала в Харьковской области. По мнению корреспондентов The New York Times, продвижение ВС РФ рядом с Харьковом поставило ВСУ в опасное положение. Вместе с этим, ресурсы украинской армии и так были истощены из-за задержек с поставками помощи Запада.
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Алина Юрчак