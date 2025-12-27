Герасимов: ВС РФ наступают по всей зоне СВО, ВСУ тщетно пытаются их остановить
Объединённая группировка российских войск продолжает наступательные действия по всем направлениям, а попытки украинских сил сдержать продвижение остаются безрезультатными.
Об этом заявил РИА Новости начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов. Офицер проинформировал СМИ во время визита президента РФ Владимира Путина в один из командных пунктов.
По словам Герасимова, группировка «Запад» ведёт операцию по уничтожению заблокированных подразделений ВСУ восточнее Купянска, параллельно проводя зачистку участков побережья реки Оскол в районе города.
Также он доложил о переходе под контроль российских войск населённых пунктов Высокое, Вильча и Приливка в Харьковской области. Как отметил начальник Генштаба, группировка «Север» продолжает выполнять задачи по формированию полосы безопасности.
Отдельно Герасимов остановился на обстановке в районе Константиновки, указав, что более половины городской застройки, по его данным, находится под контролем ВС РФ.
На Запорожском направлении, по его словам, группировка «Днепр» развивает наступление и взяла под контроль Степногорск. На Южном направлении Южная группировка войск, как утверждается, продвигается ускоренными темпами в сторону Славянска.
В завершение Герасимов подчеркнул, что планы остаются прежними: продолжать выполнение задач, связанных с установлением контроля над территориями Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Путин высказался о темпах наступления бойцов ВС РФ.
