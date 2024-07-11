Германия планирует возвращать военнообязанных украинцев на родину

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Германия может начать отправлять военнообязанных украинцев на родину, если Украина попросит об этом, а к власти придёт оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). С таким заявлением выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает газета Bild.
«Если Украина попросит нас об этом (отправке военнообязанных украинцев – ред.)», — отметил Зедер.
Авторы материала считают, что подобное заявление указывает на существование сложной дискуссии, которая длится в блоке ХДС/ХСС уже на протяжении нескольких месяцев. Многие представители считают необходимым увеличить помощь Украине, а также лишить защиты украинцев, которые должны служить в ВСУ.
На Украине с февраля 2022 года сотрудники местных военкоматов объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. С начала СВО на нарушителей воинского учета также составили 180 тысяч административных протоколов.
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Элина Позднякова