Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области, выполняя боевую задачу

Владимир Путин и Марат Тибилов (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)
Герой России Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит слова соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — сказано в сообщении.23 февраля президент России Владимир Путин наградил Тибилова «Золотой звездой» Героя России. Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Тогда ранним утром боевики ВСУ вторглись в приграничье. Недавно в Минобороны сообщили, что российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Гоголевка.
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Никита Кротов