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Российские войска продолжают наступление на нескольких фронтах, включая Угледарское и Покровское направления, несмотря на упорное сопротивление со стороны ВСУ. На различных участках фронта, таких как Херсонский, Запорожский, Северский и Купянский, идут интенсивные бои, в ходе которых российские силы освобождают новые территории. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская областьНа Курском направлении российские войска продолжают свои наступательные операции, вытесняя Вооружённые силы Украины с ранее занятой ими территории. Одним из значимых событий стало освобождение международного автомобильного пункта пропуска «Суджа» на границе с Украиной. Российские бойцы завершили зачистку окрестностей КПП, и на одном из зданий уже поднят флаг России.
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Также сообщается о завершении зачистки населённого пункта Гоголевка, что позволило российским войскам выйти к границе на этом участке. В настоящее время под контролем Вооружённых сил Украины остаётся лишь небольшой участок возле села Олешня, где продолжаются бои, а также заминированные лесные территории в районе Гуево и хутора Горналь.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские операторы беспилотников активно выявляют и уничтожают украинские пункты управления дронов, ориентируясь на антенны связи. За последние сутки противник выпустил 39 снарядов по девяти населённым пунктам. В результате обстрела Алёшек пострадал мирный житель. Российские силы продолжают удерживать инициативу, нанося точечные удары по позициям ВСУ.
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Запорожское направлениеНа Запорожском фронте Вооружённые силы Украины предпринимают усилия для стабилизации линии фронта в районе Лобкового и Степового. В то же время российские войска пытаются захватить Щербаки через Малые Щербаки. Результаты этих действий пока остаются неопределёнными, и часть Щербаков находится в «серой зоне».
Торецкое направлениеНа севере Торецка продолжаются интенсивные бои за микрорайон Фомиха, где российские силы очищают северные окраины. В районах Пантелеймоновки и Александрополя российские войска расширяют свои позиции, освобождая сёла. Эти манёвры направлены на то, чтобы заставить ВСУ перебросить резервы из Торецка для предотвращения возможного прорыва.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении продолжаются позиционные бои в окрестностях Волчанска и Липцев. Российская авиация активно атакует тыловые маршруты снабжения ВСУ, нанося удары по логистическим узлам противника. Несмотря на оказанное сопротивление, значительных изменений в линии соприкосновения не наблюдается.
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Анастасия Хохлова