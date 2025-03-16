Хинштейн сделал заявление о судьбе легендарной «Пятерочки» в Судже

Фото: iStock/Vera Tikhonova
Разрушенное здание магазина «Пятерочка» в Судже Курской области может стать мемориалом, напоминающим об оккупации города. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сохранение одного из повреждённых объектов в текущем состоянии — например, легендарной «Пятерочки» — поможет будущим поколениям понять масштаб испытаний, пережитых жителями.
Магазин приобрёл известность после публикации украинскими военными фото и видео на его фоне во время контроля над Суджей.
Ранее Хинштейн анонсировал восстановление исторического центра города и Суджанского краеведческого музея, разрушенного ударами ВСУ. Он также объявил, что формировать стратегию развития освобожденных территорий в Курской области нужно с теми, кто хочет там жить.
Массированное наступление на Курскую область началось в августе 2024 года. По данным Минобороны РФ, противник потерял более 67 тыс. человек, а российские войска освободили 86% занятой территории, включая Суджу, и продвинулись в Сумскую область.
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Магазин приобрёл известность после публикации украинскими военными фото и видео на его фоне во время контроля над Суджей.
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Ранее Хинштейн анонсировал восстановление исторического центра города и Суджанского краеведческого музея, разрушенного ударами ВСУ. Он также объявил, что формировать стратегию развития освобожденных территорий в Курской области нужно с теми, кто хочет там жить.
Массированное наступление на Курскую область началось в августе 2024 года. По данным Минобороны РФ, противник потерял более 67 тыс. человек, а российские войска освободили 86% занятой территории, включая Суджу, и продвинулись в Сумскую область.
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Мария Моисеева