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Хинштейн сделал заявление о судьбе легендарной «Пятерочки» в Судже

Хинштейн: можем сохранить «Пятерочку» в Судже разрушенной как символ оккупации ВСУ
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Разрушенное здание магазина «Пятерочка» в Судже Курской области может стать мемориалом, напоминающим об оккупации города. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сохранение одного из повреждённых объектов в текущем состоянии — например, легендарной «Пятерочки» — поможет будущим поколениям понять масштаб испытаний, пережитых жителями.

Магазин приобрёл известность после публикации украинскими военными фото и видео на его фоне во время контроля над Суджей.

Жительница Суджи не сдержала слез при виде горячего хлеба
Жительница Суджи не сдержала слез при виде горячего хлеба
Ранее Хинштейн анонсировал восстановление исторического центра города и Суджанского краеведческого музея, разрушенного ударами ВСУ. Он также объявил, что формировать стратегию развития освобожденных территорий в Курской области нужно с теми, кто хочет там жить.

Массированное наступление на Курскую область началось в августе 2024 года. По данным Минобороны РФ, противник потерял более 67 тыс. человек, а российские войска освободили 86% занятой территории, включая Суджу, и продвинулись в Сумскую область.

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15 марта 2025, 23:02

Фото: istockphoto/OlFedv

Шесть лет лишения свободы за шутки над бойцами спецоперации грозит комику Артемию Останину, пишет Telegram-канал Mash.
Стендапер развлекал посетителей в одном из московских баров, смеясь над потерявшими ноги военнослужащими. Более того, после шумихи в СМИ Останин продолжил свои шутки в личном Telegram-канале. Следователи открыли дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

В настоящее время Останин ни с кем не выходит на связь.

Ранее сообщалось, что медбрата в Германии обвиняют в девяти убийствах, а также в 34 эпизодах покушений на убийство. Подробности в нашем материале.

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В Курской области работают над стратегией развития освобожденных территорий
Хинштейн: стратегию развития освобожденных территорий разработают в регионе
15 марта 2025, 21:30

Фото: istockphoto/N-sky

Формировать стратегию развития освобожденных территорий в Курской области нужно с теми, кто хочет там жить, заявил глава региона Александр Хинштейн в личном в Telegram-канале.
«Приступаем к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий...» — сказано в публикации.
Хинштейн добавил, что к работе подключаются чиновники различных уровней, а также бизнесмены, руководители предприятий, общественники и просто активные граждане.

«Президентом поставлена задача восстановить всё, что было разрушено врагом. Как и поручил Владимир Владимирович, приступили к формированию этой программы. Ключевые параметры должны быть определены уже к 1 июля», — подчеркнул губернатор.
Хинштейн резюмировал, что уже сегодня состоялось первое трехчасовое обсуждение по Судже и Суджанскому району.

Ранее сообщалось о положении ВСУ в Курской области.

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«Настоящий котел»: что происходит с ВСУ в Курской области
Более сотни боевиков ВСУ находятся в окружении западнее Суджи в Курской области
15 марта 2025, 21:13

Фото: istockphoto/Olena_Z

Свыше сотни украинских боевиков попали в окружение западнее Суджи на курском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на офицера группировки ВС РФ «Север», чей позывной Витязь.
«Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи. По ним работает арта. Настоящий котел. Никто не выйдет», — прокомментировал Витязь.
Ранее замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик докладывал, что российские военнослужащие идут к украинским Сумам. Деталей боевой задачи собеседник журналистам не раскрыл.

Украинские боевики вторглись в приграничье Курской области 6 августа прошлого года. Недавно президент России Владимир Путин отмечал, что регион должен быть очищен от противника в ближайшее время.

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ВС РФ продвигаются к Сумам, заявил замкомандира «Ахмата»
Замкомандира «Ахмата» Разведчик: ВС РФ идут к Сумам
15 марта 2025, 20:59

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Бойцы ВС РФ продвигаются в сторону украинских Сум, заявил «России 1» замкомандира спецназа «Ахмат», чей позывной Разведчик. Военный отвечал на вопрос, есть ли план «идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону».
«Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — сказал собеседник.

Разведчик добавил, что в Судже, а также в городских окрестностях еще есть небольшое сопротивление со стороны украинских боевиков, но многих из них бросили командиры, поэтому они скрываются в подвалах.

Ранее в Госдуме ответили Владимиру Зеленскому на его слова о Курской области.

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Лукашенко назвали тараканом на Украине после слов о «гниде» в адрес Зеленского
Представитель МИД Украины Тихий обозвал Лукашенко тараканом
15 марта 2025, 20:44

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель украинского МИДа Георгий Тихий обозвал белорусского лидера Александра Лукашенко тараканом за слова в адрес Владимира Зеленского.
«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы. (...) Кроме того, переход в область энтомологии таракану точно не пойдет на пользу», — сказано в публикации Тихого в соцсетях.
Перед этим Лукашенко в беседе с российской журналисткой Ольгой Скабеевой назвал главаря киевского режима гнидой.

«Володя как сын мне был, но поступил как гнида», — говорил президент Беларуси.
Ранее сообщалось, что Лукашенко встретится в Москве с главой государства Владимиром Путиным, а также президентами Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмоном и Ильхамом Алиевым.

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