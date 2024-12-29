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Боевики ВСУ бросили позиции под Покровском (Красноармейском) в Донбассе, пишет ТАСС, ссылаясь на представителей силовых структур в воскресенье, 29 декабря.
«С позиций в Шевченко [ВСУ] ушли. Не выдержали натиска наших войск и комбинированных ударов», — пояснили силовики.Уточняется, что уцелевшая живая сила ВСУ оттянулась к северо-востоку от поселка Шевченко. Силовики резюмировали, за последние недели украинские неонацисты понесли большие потери, пытаясь контратаковать.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ сбросили с беспилотника украинский флаг под Работино запорожского направления.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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