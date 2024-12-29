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ТАСС: боевики ВСУ бросили позиции в Шевченко под Красноармейском в ДНР

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ бросили позиции под Покровском (Красноармейском) в Донбассе, пишет ТАСС, ссылаясь на представителей силовых структур в воскресенье, 29 декабря.
«С позиций в Шевченко [ВСУ] ушли. Не выдержали натиска наших войск и комбинированных ударов», — пояснили силовики.
Уточняется, что уцелевшая живая сила ВСУ оттянулась к северо-востоку от поселка Шевченко. Силовики резюмировали, за последние недели украинские неонацисты понесли большие потери, пытаясь контратаковать.



Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ сбросили с беспилотника украинский флаг под Работино запорожского направления.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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«Ужасающее дело»: на Западе оценили происходящее в зоне СВО
Меркурис: падение Курахово вынудит боевиков ВСУ отступать к югу от города
29 декабря 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Michele Ursi

При падении Курахово в Донбассе боевикам ВСУ придется отступать так же, как они отступали в Угледаре и Авдеевке, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Своим мнением он поделился на собственном YouTube-канале.
«Курахово <....> вот-вот падет. <...> Украинским войскам к <...> к югу от Курахово и немного западнее, вероятно, тоже придется отступать. <...> Это катастрофа, которая надвигается. Украинские войска на (Кураховской. — Прим. ред.) ТЭС отрезаны. <…> Им придется поступить так же, как сделали их товарищи в Авдеевке и Угледаре. Им придется отступать по полям в разгар зимы», — пояснил эксперт.

Меркурис добавил, что, по его мнению, отступление украинских боевиков обернется для них как людскими, так и территориальными потерями. Неонацисты уйдут под постоянными российскими ударами.

«Это будет ужасающее дело», — резюмировал Меркурис.

Перед этим стало известно, что боевики ВСУ оставили свои позиции в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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Бойцы ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино
«РВ»: ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино
29 декабря 2024, 08:46

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики ВСУ сбросили с дрона флаг Украины на позиции российских солдат под Работино Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
Военкоры отмечают, что таким образом украинские войска пытаются имитировать успех на линии боевого соприкосновения. При этом российские военные поинтересовались, «слабо ли» бойцам ВСУ водрузить знамя на уничтоженную бронетехнику.

Уточняется, что флаг Украины установили на железной бочке. В ответ на это ВС РФ водрузили знамя на уничтоженную технику противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Курской области взяли в плен украинского летчика
RG: украинский летчик сдался в плен российским военным в Курской области
29 декабря 2024, 08:05

Фото: iStock/Sinenkiy

В Курской области российским военным сдался в плен 47-летний украинский летчик Владимир Попович, передает RG.ru.
Попович долгое время служил в 456-й бригаде транспортной авиации на авиабазе Гавриловка под Винницей, однако после вторжения ВСУ в российский регион мужчину «по служебной необходимости» перевели из ВВС в 129-ю бригаду территориальной обороны, а после нескольких дней якобы подготовки его зачислили в отдельный батальон в 36-й бригаде морской пехоты.

В итоге роту Поповича отправили в Сумскую область для охраны границы. По факту он оказался в курской лесополосе, где при первой возможности сдался в плен бойцам ВС РФ.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Глава МИД РФ предупредил НАТО о решительном отпоре на новые ракетные угрозы
Лавров: Москва ответит на ракетные угрозы со стороны НАТО и США
29 декабря 2024, 06:49

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет решительные военно-технические меры в ответ на возможные ракетные угрозы со стороны США и НАТО. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Лавров отметил, что Россия готова к обсуждению вопросов контроля над вооружениями, но только в рамках более широкого диалога, направленного на снижение конфронтации. Основное внимание должно быть уделено устранению причин фундаментальных противоречий, среди которых он выделил многолетнюю экспансию НАТО на восток.

«Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — отметил Лавров.
По словам министра, именно действия альянса стали одним из факторов украинского кризиса и продолжают представлять угрозу безопасности России.

Лавров подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа, способная реально снизить уровень конфликта.

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«Они специально ее взорвали»: ВСУ подорвали мирных жителей, когда те набирали воду
РИА Новости: в Селидово ВСУ подорвали скважину с водой и убили 12 мирных жителей
29 декабря 2024, 06:10

Фото: iStock/undefined undefined

Беженка из города Селидово рассказала о том, как ВСУ разделывались с мирными жителями, когда те пытались набрать питьевой воды из единственной скважины с ней.
«Все, которые остались в Селидово жить... Все ж ходили, питьевая вода только у шестой школы», — объяснила беженка.
Ходили и с тачками, и на велосипедах ездили. По ее словам, скважина никогда не высыхала, поэтому все жители к ней ходили. Это было известное дело. Собеседница отмечает, что ей повезло тем, что она не пошла, когда ВСУ подорвали 12 человек.

«Они специально ее взорвали!», — возмутилась женщина.
Подрыв случился, когда беженка с семьей еще оставалась в Селидово. Насколько она помнит, убийство мирных жителей произошло в период времени между 15 и 18 октября.

Ранее «Радио 1» передавало, что президент Украины объявил о важных кадровых перестановках.

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Президент Украины объявил о важных кадровых перестановках
Зеленский анонсировал «важные кадровые решения»
29 декабря 2024, 05:40

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке важных кадровых перестановок. Он сообщил об этом в своем вечернем обращении, размещенном в Telegram-канале.
«Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы будут объявлены в ближайшее время. Хочу поблагодарить всех, кто помогает!», — написал президент Украины.
Зеленский также подчеркнул важность усилий правительства, направленных на поддержание стабильности энергетической системы страны. В этом вопросе он поручил чиновникам тесно взаимодействовать с Европейской комиссией и европейскими партнерами для обеспечения устойчивой работы энергетики.

Ранее сообщалось, что Греция решила отправить Украине десятки ракет RIM-7 Sea Sparrow.

Также известно, что в ночь с 28 на 29 декабря в аэропорту Муан, Южная Корея, разбился самолет Boeing 737. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. В сеть выложили видео момента крушения самолета.

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Греция решила отправить Украине десятки ракет RIM-7 Sea Sparrow
Pronews: Греция объявила об отправке Украине 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow
29 декабря 2024, 05:07

Фото: iStock/maksicfoto

Греция готовится передать Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает портал Pronews. Эти ракеты, которые находятся в арсенале греческих военно-морских и военно-воздушных сил, разработаны в США и используются уже почти 40 лет.
RIM-7 Sea Sparrow представляет собой управляемую ракету класса корабль-воздух с полуактивной радиолокационной системой наведения. Она была создана на базе ракеты AIM-7 Sparrow в 1960-х годах и принята на вооружение в 1976 году.

Эти ракеты обеспечивают противоракетную защиту кораблей и используются для борьбы с ракетами, самолетами, вертолетами и другими воздушными и надводными целями.

Передача боеприпасов станет частью военной помощи Украине, однако точные сроки поставок пока не уточняются.

Ранее «Радио 1» передавало, что на Западе испугались угрозы от нового полка ВС России. Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», недавно включенные в состав нового полка российской армии, способны представлять значительную угрозу для самолетов и заправщиков, поддерживающих операции ВВС НАТО.

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#сша
#вооружение
#греция
#ракеты
#сво
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На Западе испугались угрозы от нового полка ВС России
MWM: полк ВС РФ с ЗРК С-500 «Прометей» угрожает важнейшим самолетам НАТО
29 декабря 2024, 03:33

Фото: iStock/vadimrysev

Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей», недавно включенные в состав нового полка российской армии, способны представлять значительную угрозу для самолетов и заправщиков, поддерживающих операции ВВС НАТО.
Как сообщает журнал Military Watch Magazine, завершение формирования первого полка с новыми комплексами является важным шагом в укреплении обороны России, особенно против угроз в космосе.

Система С-500 отличается возможностью поражать цели на больших высотах и с большей скоростью, чем ее предшественник С-400. Среди потенциальных целей комплекса названы спутники, космические челноки и межконтинентальные баллистические ракеты.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». Высокая мобильность делает С-500 уникальной системой, что подчеркивается в публикации.

Эта система, входящая в новое поколение зенитных ракетных комплексов, также имеет высокий потенциал в области противоракетной обороны. Ее универсальность и дальность действия усиливают возможности России в защите от высокотехнологичных угроз.

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#операции
#журнал
#нато
#ракеты
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Гладков: россиянин пострадал из-за атаки БПЛА ВСУ на автомобиль
29 декабря 2024, 02:21

Фото: iStock/sudok1

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника (БПЛА) в Грайворонском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
В районе села Безымено вражеский дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся грузовик. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы.

Пострадавшего на попутном транспорте доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем мужчину планируют перевести в городскую больницу №2 в Белгороде для дальнейшего лечения.

В настоящий момент уточняется информация о других возможных последствиях атаки.

Ранее сообщалось, что мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ.

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#Вячеслав Гладков
#всу
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