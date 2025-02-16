Политики США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине, но Киев туда не приглашен

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Высокопоставленные представители администрации США направляются в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с российскими и украинскими делегациями. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американские источники.
Среди участников переговоров — советник по национальной безопасности Майк Вальц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Их цель — обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.
При этом журналистка Fox News Нана Саджая написала в соцсети X, что Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог также в переговорах участвовать не будет.
Источники Politico подчеркивают, что представители крупных европейских государств не приглашены к диалогу.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о нежелании Америки допускать до участия в переговорах по украинскому конфликту большой группы сторон. Это — причина, по которой представителей ЕС не пригласили Ранее сообщалось, участвовать в ближайшем диалоге.
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Их цель — обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.
При этом журналистка Fox News Нана Саджая написала в соцсети X, что Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог также в переговорах участвовать не будет.
Источники Politico подчеркивают, что представители крупных европейских государств не приглашены к диалогу.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о нежелании Америки допускать до участия в переговорах по украинскому конфликту большой группы сторон. Это — причина, по которой представителей ЕС не пригласили Ранее сообщалось, участвовать в ближайшем диалоге.
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Мария Моисеева