Гладков: при падении дрона в Белгородской области загорелась сухая трава

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Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Чернянским районом Белгородской области, в результате оказалось повреждено жилое домовладение. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.