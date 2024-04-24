Гладков: при падении дрона в Белгородской области загорелась сухая трава

Фото: istock / NiseriN
Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Чернянским районом Белгородской области, в результате оказалось повреждено жилое домовладение. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
«В Чернянском районе системой ПВО сбит БПЛА. Пострадавших нет. В селе Волоконовка осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении», — написал Гладков.Помимо этого, произошло возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров, но его оперативно ликвидировали.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Читайте также:
Украинские боевики убили четырёх женщин сбросом взрывчатки с дрона
В Норвегии ужаснулись темпами совершенствования ВС РФ
В США заговорили о послевоенном разделе Украины
Алина Юрчак