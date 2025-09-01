Гладков: трое мужчин пострадали при атаке дронов ВСУ на поселок Борисовка
Три мирных жителя пострадали при атаке беспилотников ВСУ на поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, двое мужчин получили ранения из-за удара дрона по грузовому автомобилю. Бойцы подразделения «Орлан» доставили пострадавших в Борисовскую ЦРБ. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
«У одного минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения рук. <...> У второго мужчины перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги», — написал глава региона в своем телеграм-канале.Первого раненого в настоящий момент перевозят в городскую больницу №2 в Белгороде. Здесь он будет проходить дальнейшее лечение.
Еще один вражеский БПЛА влетел в легковой автомобиль, внутри которого в этот момент находился мужчина. Он получил множественные осколочные ранения рук и ног. Сотрудники Росгвардии доставили его в Борисовскую ЦРБ.