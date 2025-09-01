Гладков: трое мужчин пострадали при атаке дронов ВСУ на поселок Борисовка

01 сентября 2025, 11:18

Фото: iStock/gorodenkoff

Три мирных жителя пострадали при атаке беспилотников ВСУ на поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





По его словам, двое мужчин получили ранения из-за удара дрона по грузовому автомобилю. Бойцы подразделения «Орлан» доставили пострадавших в Борисовскую ЦРБ. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

«У одного минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения рук. <...> У второго мужчины перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги», — написал глава региона в своем телеграм-канале.