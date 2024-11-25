Гладков заявил, что если тратить весь бюджет региона на военные нужды, то люди уйдут

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против трат всех денежных средств бюджета региона на военные нужды, об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Вячеслав Гладков полагает, что люди будут уезжать из Белгородской области, если не инвестировать в социальную сферу и благоустройство региона.
Глава региона призвал подчиненных продолжать финансировать школы и детские сады даже в условиях военных действий. Ещё он обратил внимание, что зимняя ситуация может оказаться намного труднее летней из-за атак. Губернатор призвал готовиться к возможным трудностям.
Ранее Вячеслав Гладков на пресс-конференции объявил, что Белгородская область готовится к сложной зиме, в том числе к возможному отключению света и газа в нескольких населенных пунктах.
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«Если будем деньги все тратить на военные нужды, все люди уйдут», — подчеркнул губернатор Белгородской области.
Глава региона призвал подчиненных продолжать финансировать школы и детские сады даже в условиях военных действий. Ещё он обратил внимание, что зимняя ситуация может оказаться намного труднее летней из-за атак. Губернатор призвал готовиться к возможным трудностям.
Ранее Вячеслав Гладков на пресс-конференции объявил, что Белгородская область готовится к сложной зиме, в том числе к возможному отключению света и газа в нескольких населенных пунктах.
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Ольга Енгалычева