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Гладков заявил, что если тратить весь бюджет региона на военные нужды, то люди уйдут

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против трат всех денежных средств бюджета региона на военные нужды, об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Вячеслав Гладков полагает, что люди будут уезжать из Белгородской области, если не инвестировать в социальную сферу и благоустройство региона.

«Если будем деньги все тратить на военные нужды, все люди уйдут», — подчеркнул губернатор Белгородской области.



Глава региона призвал подчиненных продолжать финансировать школы и детские сады даже в условиях военных действий. Ещё он обратил внимание, что зимняя ситуация может оказаться намного труднее летней из-за атак. Губернатор призвал готовиться к возможным трудностям.

Ранее Вячеслав Гладков на пресс-конференции объявил, что Белгородская область готовится к сложной зиме, в том числе к возможному отключению света и газа в нескольких населенных пунктах.

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