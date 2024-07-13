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Взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны Украины, прозвучали в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.
«В Днепропетровской области... работает ПВО», — сказано в публикации.
По информации онлайн-карты Минцифры Украины, тревогу объявили под Харьковом и Кировоградом.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке Шебекино со стороны боевиков ВСУ, в результате которой были ранены восемь человек.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Москва готова к диалогу с Киевом, однако там не спешат начать переговоры и продолжают контакты с недружественными к РФ странами.
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Никита Кротов