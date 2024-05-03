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Глава Березовского района в ХМАО заявил, что отправит коррупционеров на СВО

03 мая 2024, 20:08
Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Глава Березовского района ХМАО и ветеран спецоперации Руслан Александров заявил, что будет отправлять в зону боевых действий чиновников за получение взятки и коррупцию. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам мэра, после того, как он стал участником боевых действий, его мировоззрение кардинально изменилось. Он понял, что в этом мире человек необходим для исполнения какой-либо цели, при этом деньги не имеют особого значения в жизни.

Александров напомнил, что пенсионеры отдают последние деньги, чтобы российским солдатам на фронте было легче, по этой причине он собирается быть нетерпимым, «если вдруг кто-то начнет воровать из бюджета». Мэр добавил, что на посту главы Березовского района будет решать вопрос «кадрового голода», а также привлекать специалистов для расселения ветхого и аварийного жилья.



Напомним, 24 апреля стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в России мэром назначили участника спецоперации на Украине. Руслан Александров пошёл на СВО добровольцем, но затем получил ранение, после которого перешёл на работу в Центр патриотов России.

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Захарова ответила на слова Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину
Мария Захарова назвала отправку войск НАТО на Украину опасной эскалацией
03 мая 2024, 19:51

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину, заявила, что он забыл сделать небольшое уточнение.
По её словам, он забыл добавить, что в отправке войск НАТО на Украину нет необходимости, поскольку «от них там ничего не останется, а для этого ещё можно наскрести украинцев».

Напомним, что глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что не согласен с идеей французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину для участия в боевых действиях, поскольку это обернётся «опасной эскалацией».

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На Западе раскрыли секрет успеха России на Украине
IP: Россия побеждает на Украине благодаря долгосрочной стратегии
03 мая 2024, 19:20

Фото: iStock/macky_ch

Долгосрочная стратегия стала секретом успеха России на Украине. Об этом сообщают журналисты издания Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло.
Они указали на то, что пока европейские государства по-прежнему полагаются на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Киева, президент России Владимир Путин думает о долгосрочной перспективе.

Журналисты отметили, что западные власти не имеют никакой стратегии, а на всё происходящее реагируют пассивно. Например, если у украинской армии заканчиваются боеприпасы, власти Чехии создают альянс для покупки снарядов, а остальные европейские государства не могут заставить собственные предприятия нарастить производство.

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Штурмовая авиация прикрывает наступление ВС РФ на Часов Яр
Летчик: штурмовая авиация поддерживает наступление ВС РФ на Часов Яр
03 мая 2024, 19:12

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Наступление российских штурмовых подразделений на Часов Яр в ДНР поддерживает авиация «Южной» группировки войск. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас основная задача поддерживать штурмовые группы, которые на "переднем крае" работают. Каждый пораженный нами объект – это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше», — рассказал лётчик-штурмовик.

Уточняется, что штурмовая авиация наносит удары по укрепрайонам противника в Часов Яре. Для этого используются новейшие модификации «Грачей» СУ-25СМ3, которые бьют неуправляемыми авиационными ракетами.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают продвижение к югу от жилой застройки в районе Часов Яра и уже приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец.

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#всу
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Зеленский анонсировал новый этап конфликта с Россией
Зеленский: РФ планирует расширить наступательные действия
03 мая 2024, 18:46

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как ВС РФ планируют расширить наступательные действия. Об это он заявил в рамках обращения к пограничникам во время поездки в Хмельницкий.
«Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Россия собирается расширить наступательные действия. Таким образом, Зеленский отметил, что Украина и её западные союзники должны сделать всё возможное, чтобы сорвать планы Москвы.

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#зеленский
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Шесть человек спасли после удара ВСУ по жилому дому в Токмаке
03 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/Roman Novitskii

Шесть человек удалось спасти после удара Вооруженных сил Украины по жилому дому в Токмаке.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор взявшей шефство над Токмаком Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, погибших при разборе завала не обнаружили. Также удалось спасти собаку.

Он добавил, что спасатели продолжают снимать плиты перекрытия в целях безопасности. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские боевики ударили по пятиэтажному жилому дому на улице Куйбышева в Токмаке. Он сообщил, что под завалами могут быть люди.

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#спецоперация
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Названы сроки поставки комплексов Patriot на Украину
NYT: системы ПВО Patriot прибудут на Украину не раньше конца июня
03 мая 2024, 18:27

Фото: iStock/MikeMareen

Западные союзники Украины не могут в короткие сроки поставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, в которых он так нуждается. Об этим в своей статье пишет газета The New York Times.
Согласно материалу, обещанные Patriot Украина сможет получить не ранее чем в конце июня, а может и позже. При этом издание предполагает, что поставка данного ПВО может произойти одновременно с передачей истребителей F-16, которые Киев уже давно просит у стран Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо как минимум семь зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасы к ним. Также он поблагодарил Запад за уже поставленную технику.

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#киев
#пво
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Российские бойцы ликвидировали мост через Мокрые Ялы, по которому шло снабжение ВСУ
Рогов: ВС РФ уничтожили мост через Мокрые Ялы, по которому шло снабжение ВСУ
03 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/Denis Achberger

Точным ударом фронтовой российской авиации уничтожен мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение ВСУ на времевском направлении. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Фронтовая авиация качественно и точно отработала по мосту через реку Мокрые Ялы. Удар нанесен высокоточной ракетой. По мосту ранее шла переброска основных сил и вооружений врагом на времевском направлении в сторону села Урожайное», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что уничтоженный мост соединял сёла Времевка и Великая Новоселка на участке фронта на границе Запорожской области и ДНР.
Рогов считает, что после уничтожение моста может сильно сократиться интенсивность обстрелов российских позиций, кроме того, существенно сократятся поставки техники, боеприпасов и живой силы противника.

Тем временем, по словам Рогова, армия России продолжает продвигаться на времевском направлении. ВС РФ уже закрепились на окраинах Урожайного и Старомайорского. Там ведутся серьёзные боевые действия, заключил он.

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В США ожидают успехов России на Украине перед Днем Победы
NYT: США ждут, что Россия достигнет новых успехов на Украине перед Днем Победы
03 мая 2024, 18:04

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

США ожидают, что ВС РФ продолжат добиваться успехов на Украине перед Днем Победы. Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Американский чиновник, чьи слова приводит издание, отметил, что украинская армия «не развалится полностью», несмотря на острую нехватку боеприпасов. Другие американские политики не думают, что Россия совершит серьезный прорыв до 9 мая.

По информации источника, аналитики при американском правительстве утверждают, что, учитывая новые вливания помощи, Киев в лучшем случае сможет стабилизировать линию боевого соприкосновения только летом, в худшем — лишь к концу текущего года.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Боевики ВСУ больше не смогут брать кредиты под залог БПЛА
03 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/ovbelov

Нацбанк Украины запретил ломбардам и банкам брать в залог БПЛА и тепловизоры, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, нацбанк Украины запретил кредитным организациям и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, в том числе пригодные для военного использования. Так, в перечень попали дроны, тепловизоры и радиооборудование.

Отмечается, что запрет вводится в рамках исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «о противодействии негативным последствиям азартных игр».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что девять из десяти военнослужащих ВСУ в зоне боевых действий страдают игровой зависимостью. Зачастую они проигрывают жалование в онлайн-казино.

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#всу
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