Глава Березовского района в ХМАО заявил, что отправит коррупционеров на СВО

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Глава Березовского района ХМАО и ветеран спецоперации Руслан Александров заявил, что будет отправлять в зону боевых действий чиновников за получение взятки и коррупцию. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам мэра, после того, как он стал участником боевых действий, его мировоззрение кардинально изменилось. Он понял, что в этом мире человек необходим для исполнения какой-либо цели, при этом деньги не имеют особого значения в жизни.
Александров напомнил, что пенсионеры отдают последние деньги, чтобы российским солдатам на фронте было легче, по этой причине он собирается быть нетерпимым, «если вдруг кто-то начнет воровать из бюджета». Мэр добавил, что на посту главы Березовского района будет решать вопрос «кадрового голода», а также привлекать специалистов для расселения ветхого и аварийного жилья.
Напомним, 24 апреля стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в России мэром назначили участника спецоперации на Украине. Руслан Александров пошёл на СВО добровольцем, но затем получил ранение, после которого перешёл на работу в Центр патриотов России.
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Александров напомнил, что пенсионеры отдают последние деньги, чтобы российским солдатам на фронте было легче, по этой причине он собирается быть нетерпимым, «если вдруг кто-то начнет воровать из бюджета». Мэр добавил, что на посту главы Березовского района будет решать вопрос «кадрового голода», а также привлекать специалистов для расселения ветхого и аварийного жилья.
Напомним, 24 апреля стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в России мэром назначили участника спецоперации на Украине. Руслан Александров пошёл на СВО добровольцем, но затем получил ранение, после которого перешёл на работу в Центр патриотов России.
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Екатерина Коршунова