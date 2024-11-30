Глава Дагестана: ВСУ пытались атаковать Каспийск беспилотником

Сергей Меликов (Фото: kremlin.ru)
Глава Дагестана Сергей Меликов в своём Телеграм-канале заявил, что украинская армия пыталась атаковать объекты в Каспийске с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
«Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — уточнил Сергей Меликов.
Информация о потерпевших или о разрушениях не поступала. Глава Дагестана призвал жителей республики сохранять спокойствие, а также не вести видеосъёмку объектов и работы противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 ноября над территорией Российской Федерации дежурные силы противовоздушной обороны сбили и подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Три из них были уничтожены над акваторией Чёрного моря. БПЛА самолётного типа летели в сторону Крыма.
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Ольга Енгалычева