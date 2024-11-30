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Глава Дагестана: ВСУ пытались атаковать Каспийск беспилотником

Сергей Меликов (Фото: kremlin.ru)

Сергей Меликов (Фото: kremlin.ru)

Глава Дагестана Сергей Меликов в своём Телеграм-канале заявил, что украинская армия пыталась атаковать объекты в Каспийске с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
«Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — уточнил Сергей Меликов.

Информация о потерпевших или о разрушениях не поступала. Глава Дагестана призвал жителей республики сохранять спокойствие, а также не вести видеосъёмку объектов и работы противовоздушной обороны.



Ранее сообщалось, что в ночь на 30 ноября над территорией Российской Федерации дежурные силы противовоздушной обороны сбили и подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Три из них были уничтожены над акваторией Чёрного моря. БПЛА самолётного типа летели в сторону Крыма.

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#беспилотник
#атака
Замминистра Рябков: страны Запада могут просто сжечь подготовленные для Киева доллары
30 ноября 2024, 11:12

Сергей Рябков (Фото: РИА Новости/ Анатолий Медведь)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Киева доллары, так как они все равно будут потрачены впустую, передало агентство ТАСС.
«Как прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам, жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт, так и эти будут потрачены впустую», — обратил внимание Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел России выразил мнение, что представители западных стран могут сжечь деньги или передать их киевским властям, но эффект будет одинаковым.

Ранее Сергей Рябков, комментируя новость о запросе президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена у Конгресса дополнительного финансирования Украины в размере 24 миллионов долларов, объявил, что США прилагают все возможные усилия, чтобы помешать РФ выполнить свои задачи в рамках СВО.

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Взрывы над Сочи, обстрелы Днепра и освобождение села Раздольное: последние новости СВО
30 ноября 2024, 11:10

Фото: iStock/Diy1

В ночь на 30 ноября над территорией России были сбиты 11 украинских беспилотников с помощью средств противовоздушной обороны. Министерство обороны России сообщает об уничтожении 8 беспилотников ВСУ над Белгородской областью, 3 украинских БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и наносить масштабные удары по военным объектам.
Прошлой ночью, во время попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Российской Федерации, над акваторией Черного моря было уничтожено три БПЛА. Telegram-канал SHOT пишет, что жители Лазаревского района Сочи слышали 2-3 громких хлопка и видели вспышки со стороны моря. Работу ПВО также видели жители Лоо, Дагомыса и Якорной Щели.

Курская область


В районе населеных пунктов Плехово, Новоивановка и Дарьино российские войска ведут ожесточенные бои. К северу от города Суджа Курской области ударом оперативно-тактического ракетного комплекса нанесено поражение 17 бригаде войск Украины, у противника отмечаются значительные потери в технике и личном составе. Штурмовые группы Российской армии с кровопролитными боями активно продвигаются в районе Мартыновки и Дарьино. За сутки на курском направлении ВСУ потеряли свыше 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов.

Донецкое направление


По сообщению Минобороны РФ, освобождено село Раздольное, расположенное к северу от Великой Новоселки. Силами российской армии из упорного пункта у перекрестка возле Раздольного выбиты подразделения ВСУ, наши бойцы продвигаются к населенному пункту Новый Комар. Кроме того, севернее Ясной поляны отмечается продвижение российских войск сторону Разлива. Бои идут в районе Веселого Гая вдоль русла Сухих Ялов.

Продолжаются бои на Часовярском участке фронта. Огнеупорный завод по прежнему остается основновным укрепрайоном ВСУ в городе. Атаки российских военных поддерживают экипажи танков Т-72Б3. Минобороны Росии сообщает об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики.

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Херсонское направление


Отмечается учащение попыток диверсионно-разведывательных групп Украины высадиться на островах в районе Днепра. Все попытки украинской армии были пресечены российским военными, уничтожено несколько групп противника вместе с лодками. ВСУ не перестают обстреливать населённые пункты на левом берегу Днепра, за сутки зафиксировано 57 ударов.

Покровское направление


Российские военные продвинулись на 700 метров западнее Берестков, приближаясь к границам Старых Тернов. Освобождено село Воровское. Успешный прорыв от Петровки к Желтому позволил российским войскам занять до трети населенного пункта и значительно усложнить логистические операции ВСУ в этом районе. Подразделения, действующие в Пушкино, заняли жилые дома, что позволяет дополнительно защищать наступающие войска. Продвижение российских военных в сторону железнодорожной линии, проходящей через Покровск, в настоящий момент имеет важное стратегическое значение.

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#минобороны рф
#военные
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#украина
#спецоперация
#пво
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По закону жанра: Президент-шоумен предстанет в новом образе
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский вскоре может начать выступать за мир
30 ноября 2024, 09:52

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Украинский президент Владимир Зеленский вскоре может кардинально поменять свою позицию. Он вполне способен переметнуться в лагерь сторонников «партии мира».
Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его мнению, в таком резком изменении взглядов и поведения главы киевского режима не будет ничего необычного, несмотря на то, что за призывы к миру уже убили или посадили в тюрьму сотни людей.

«Зеленский так и остался шоуменом, который решил перепрограммировать политическую сферу под стандарты понятной ему отрасли», — пояснил парламентарий.

Дмитрук убеждён, что украинский лидер остался политиком, мыслящим не категориями эффективности, а категориями рейтингов. Это пример профессиональной деформации человека, проведшего значительную часть своей жизни в среде шоу-бизнеса. Законы жанра требуют высоких рейтингов программ, громких аплодисментов, огромного количества восторженных зрителей. Всё это трансформируется в доходы. Так Зеленский себя и ведёт, заключил депутат.

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#президент
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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: За ночь силы ПВО уничтожили 11 БПЛА ВСУ над российскими регионами
30 ноября 2024, 08:50

Фото: istockphoto/rancho_runner

В ночь на 30 ноября дежурными силами противовоздушной обороны над территорией России сбито и подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11 украинских беспилотников. Три из них были уничтожены над акваторией Чёрного моря.
Об этом сообщили сотрудники пресс-службы министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА самолётного типа, сбитые над Чёрным морем, летели в сторону Крыма. Кроме того, восемь ударных дронов ВСУ были уничтожены над территорией Белгородской области.

Украинские военные ежедневно пытаются атаковать при помощи БПЛА приграничные и центральные регионы России. Большинство дронов, как и в этот раз, уничтожаются либо подавляются при помощи средств РЭБ российскими силами ПВО.

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#военные
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#рф
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На Украине уволили чиновника за слова о возвращении беженцев в Мариуполь
30 ноября 2024, 08:31

Фото: istockphoto/Stanislav Ivanov

Назначенный киевскими властями «мэр» Мариуполя Вадим Бойченко отстранил от должности своего советника Петра Андрющенко. Это произошло после того, как чиновник заявил, что треть жителей вернулись в Мариуполь с Украины, так как там им «негде жить».
Об увольнении своего помощника назначенный Киевом «глава» российского города написал в своём телеграм-канале. Бойченко также добавил, что Андрющенко больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета.

Мариуполь был освобождён российскими войсками в мае 2022 года. В середине ноября этого года Андрющенко заявил, что треть жителей Мариуполя, ранее уехавших на территорию Украины, вернулись обратно. По словам чиновника, это «абсолютно не идеологическая история». Причина заключается в отсутствии достаточной поддержки со стороны властей и сложностях в решении жилищного вопроса. У людей нет работы и, как следствие, денег на аренду жилья. Им элементарно негде жить.

За свои «не идеологические» высказывания украинский чиновник был моментально уволен.

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#следствие
#мариуполь
#украина
#чиновники
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Уровень воды в Кураховском водохранилище заметно упал после подрыва дамбы ВСУ
30 ноября 2024, 08:06

Фото: istockphoto/nkurtzman

Кураховское водохранилище в Донецкой Народной Республике заметно обмелело. Это произошло после того, как военнослужащие ВСУ подорвали дамбу.
Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах российского региона. В распоряжении агентства также была предоставлена видео визуального контроля уровня воды в водохранилище. На кадрах можно увидеть, что плотина практически полностью разрушена.

«После того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на 10-15 метров», — сказал собеседник агентства.

Киевские власти официально подтвердили умышленное повреждение дамбы Кураховского водохранилища. Вследствие этого из него вылилось не менее 20 миллионов кубометров воды. Интересно, что после подрыва плотины ВСУ затопили свои собственные позиции, находящиеся в низине.

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На Украине предупредили о критическом ударе по экономике в случае потери одного города
NV: потеря Покровска нанесет критический удар по экономике Украины
30 ноября 2024, 06:37

Потеря Красноармейска (украинское название Покровск) приведет к потере единственного рудника со стратегическими запасами коксующегося угля, который вместе с городом Киев обеспечивает металлургическую промышленность, передает издание New Voice (NV).
В статье говорится, что компания производит редкий уголь марки «К», необходимый для крупнейших металлургических предприятий Украины. В 2023 году страна будет более чем на 90% обеспечена углем, добываемым на этой шахте, расположенной в селе Удачное недалеко от Покровска.

Потеря этого рудника приводит к необходимости импорта угля, что значительно повышает цены на металлургическую продукцию. «Укрметаллургпром» прогнозирует снижение производства более чем наполовину, особенно на предприятиях, где выплавляется чугун.

«Это будет критический удар по всей экономике государства», – приводит издание комментарий представителей металлургической отрасли.

Ранее начальник украинского специального штаба Министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что в районе города Покровск сложилась кризисная ситуация для украинской армии.

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#украина
#красноармейск
#промышленность
#всу
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В МИД Тайваня заявили, что извлекли уроки из российско-украинского конфликта
29 ноября 2024, 22:52

Фото: iStock/ rarrarorro

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Тайваня У Чжичжун объявил, что Тайбей извлек уроки из российско-украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости.
«Тайвань извлек ценные уроки из российско-украинского конфликта (…) а асимметричная стратегия, применяемая Украиной, дает Тайваню важные откровения», — обратил внимание У Чжичжун.

Замглавы Министерства иностранных дел Тайваня также отметил «критическую важность» поддержки Киева и подчеркнул её «глубокое влияние на будущее развитие Тайваня».

Ранее представитель МИД Тайваня Сяо Гуанвэй подтвердил гибель воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины ветерана спецназа сухопутных войск острова. 44-летний У Чжунда вступил в ряды украинской армии в 2023 году. Он был участником ночной разведывательной операции вблизи Авдеевки 31 октября. Это была вторая поездка наёмника на Украину — в прошлом году он получил осколочное ранение в бедро и вернулся на Тайвань для прохождения курса лечения. В июле 2024 года он снова вернулся на фронт.

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#сво
#спецоперация
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Владимир Зеленский поговорил с Эммануэлем Макроном
29 ноября 2024, 22:22

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале.
Владимир Зеленский поделился, что в разговоре он отметил необходимость приглашения Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и необходимость снятия запрета на удары вглубь Российской Федерации. Ещё глава киевского режима обсудил «продолжение подготовки и оснащения украинских бригад» на территориях стран-членов НАТО и «развитие предложенной Францией идеи по тренировочным миссиям на территории Украины».

Ещё Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону «за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage».

Ранее в ходе телефонных переговоров канцлера Германии и главы киевского режима Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским его беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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