Глава крымской миссии Смирнов предложил ввести уголовное преследование «‎ждунов»

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Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с предложением закрепить на законодательном уровне понятие «ждун». Об этом информирует РИА Новости.
В Крыму и новых регионах Российской Федерации «ждунами» называют тех людей, которые ждут прихода украинской власти и армии. По его словам, закрепление этого понятия на законодательном уровне позволит эффективнее бороться с этим опасным явлением. Кроме того, он считает, что их нужно лишать гражданства РФ, а также выдворять из страны.
В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ.
Руководитель медицинской службы «Ульф» батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила, что в ближайшее десятилетие вернуть Крым не удастся. По ее словам, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.
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В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ.
Руководитель медицинской службы «Ульф» батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила, что в ближайшее десятилетие вернуть Крым не удастся. По ее словам, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.
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Дарья Осипова