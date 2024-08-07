Глава крымской миссии Смирнов предложил ввести уголовное преследование «‎ждунов»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ потратили последние силы на попытку атаковать Курскую область. Об этом он сообщил в своем Telegram-канле.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили последние резервы в попытке атаковать границу с Курской областью. Об этом сообщает News.ru.



Алаудинов отметил, что российские силы в ближайшие дни будут ликвидировать остатки украинских резервов, предложив наблюдать за процессом. Ранее группа из примерно 300 диверсантов ВСУ предприняла попытку прорыва, на что российские войска ответили усилением обороны и применением авиации против оставшихся украинских сил в Сумской области.



Также в СМИ сообщается, что ФСБ предотвратила высадку украинских диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области, при этом операция была подготовлена с участием кураторов из Великобритании.



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Елена Перлова