Медведев: у Украины еще есть шанс спасти бойцов ВСУ в Курской области

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Бойцы украинской армии (ВСУ) в Курской области будут уничтожены при отказе сложить оружие, но у Киева еще есть шанс их спасти. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Teлеграм-канале.
Дмитрий Медведев обратил внимание, что на совещании Совета безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин гарантировал жизнь бойцам Вооруженных сил Украины в Курской области, если они сложат оружие.
Однако его оборотная сторона означает, что при отказе сложить оружие украинских бойцов уничтожат, объяснил зампред Совбеза РФ.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что у Украины еще есть возможность спасти своих военнослужащих, а ближайшие часы покажут ее выбор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.
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«Это очень гуманный подход нашей страны», — заметил зампред Совбеза России.
Однако его оборотная сторона означает, что при отказе сложить оружие украинских бойцов уничтожат, объяснил зампред Совбеза РФ.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что у Украины еще есть возможность спасти своих военнослужащих, а ближайшие часы покажут ее выбор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.
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Ольга Енгалычева