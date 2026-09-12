В Кремле прокомментировали слова Путина о войсках Европы на Украине
Песков: Россия высказала свою позицию по войскам Европы на Украине всему миру
Россия в предельно конкретной и понятной форме довела до всего мира свою позицию относительно ввода европейских войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал соответствующее заявление главы государства Владимира Путина. Ранее в пятницу президент РФ заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией.
«Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере», — приводит слова Пескова ИС «Вести».Ранее сообщалось, что российские войска наносят комплексные удары по ключевым объектам украинской инфраструктуры, задействованным в обеспечении военных нужд. Параллельно на нескольких направлениях подразделения ВС России продолжают наступательные действия, в ходе которых уничтожаются техника и живая сила противника.