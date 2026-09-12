В Кремле прокомментировали слова Путина о войсках Европы на Украине

12 сентября 2026, 17:02

Песков: Россия высказала свою позицию по войскам Европы на Украине всему миру

Фото: istockphoto/yulenochekk

Россия в предельно конкретной и понятной форме довела до всего мира свою позицию относительно ввода европейских войск на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Так он прокомментировал соответствующее заявление главы государства Владимира Путина. Ранее в пятницу президент РФ заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией.



