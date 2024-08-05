Украино-американское шапито: раздвоение личности Зеленского и деменция Байдена

Фото: РИА Новости/Стрингер
Пока на Украине продолжается спецоперация, американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский не прекращают всех удивлять. Например, Байден нередко поражает неожиданными заявлениями, которые быстро расходятся на мемы, а у главы киевского режима недавно заподозрили раздвоение личности.
Улыбка на лице, невидимый стул, странные звуки и раздвоение личности. Редакция «Радио 1» рассказывает вам о странных ситуациях, которые происходят с американским лидером Джо Байденом, а также противоположных высказываниях президента Украины.
Обама помахал рукой собравшимся и уже начал покидать сцену. Тем временем Байден «завис» с улыбкой на лице, из-за чего Обаме пришлось лично увести старика Джо со сцены.
По окончании официальной церемонии американский лидер сел в опустевший самолет и пробыл на борту некоторое время. За всем этим с недоумением наблюдали вице-президент Харрис и сотрудники Секретной службы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом» после того, как тот перепутал Зеленского с Путиным.
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями, но поверить в это очень сложно.
Помимо этого, Владимир Зеленский вовсю оскорбляет западных лидеров, чем усугубляет свое положение.
Напомним, что Джозеф Байден стал президентом 21 января 2021 года, на тот момент ему было 78 лет. 46-й президент — единственный, кто отпраздновал свое 80-летие, находясь у власти.
Украинский президент Владимир Зеленский вступил в должность в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Зеленского легитимным президентом.
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Американский лидер «завис» с улыбкой на лице после встречи со сторонниками16 июня бывший президент США Барак Обама увел Байдена за руку со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе. В интернете появилось огромное количество видеороликов, на которых видно, как нынешний глава Белого дома и экс-президент США Барак Обама прощаются с публикой после окончания мероприятия.
Обама помахал рукой собравшимся и уже начал покидать сцену. Тем временем Байден «завис» с улыбкой на лице, из-за чего Обаме пришлось лично увести старика Джо со сцены.
Фото: РИА Новости/Стрингер
Байден попытался улететь в Россию после встречи вернувшихся в США осужденных1 августа в Анкаре состоялся крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом западных стран. В РФ в рамках обмена вернулись восемь граждан.
По окончании официальной церемонии американский лидер сел в опустевший самолет и пробыл на борту некоторое время. За всем этим с недоумением наблюдали вице-президент Харрис и сотрудники Секретной службы.
Байден стал издавать странные звуки во время встречи с журналистамиПрезидент США внезапно начал кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. На кадрах видно, как Байден пожал руку генсеку альянса, после чего журналисты попытались что-то у него спросить. Он повернулся в их сторону и посмотрел с легкой ухмылкой, после чего начал издавать странные звуки, кричать и смеяться.
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Слёт в Нормандии обернулся позором для БайденаВо время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден вдруг резко отвернулся. Видео опубликовал канал Fox News. На кадрах видно, что президент Франции Эмманюэль Макрон и жены глав государств не сразу заметили странное поведение Байдена. Чтобы старик Джо не выглядел глупо, они тоже повернулись.
Байден во время церемонии во Франции попытался сесть на невидимый стулПрезидент США Джо Байден во время церемонии, посвященной 80-летию высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону и несколько раз попытался сесть на стул, которого не было.
Фото: РИА Новости/Стрингер
«Дамы и господа, президент Украины Путин!»Президент США Джо Байден оговорился на саммите НАТО и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово.
«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал он.
Фото: сайт Кремля
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом» после того, как тот перепутал Зеленского с Путиным.
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями, но поверить в это очень сложно.
У нас два ЗеленскихУкраинский лидер также не перестает всех удивлять. По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, Зеленский делает противоположные высказывания.
«Судя по всему у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока (российскими войсками занята) хоть какая-то часть украинской территории. Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года», – написал он у себя в Telegram-канале.
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Помимо этого, Владимир Зеленский вовсю оскорбляет западных лидеров, чем усугубляет свое положение.
«Как можно было умудриться несколькими предложениями на протяжении короткого промежутка времени обозвать Байдена слабым, потому что он не хочет ехать на саммит Зеленского, и в то же время обозвать Трампа лузером», — возмутился майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала «Прямой».
Напомним, что Джозеф Байден стал президентом 21 января 2021 года, на тот момент ему было 78 лет. 46-й президент — единственный, кто отпраздновал свое 80-летие, находясь у власти.
Украинский президент Владимир Зеленский вступил в должность в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Зеленского легитимным президентом.
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Дарья Осипова