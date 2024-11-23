Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
Владимир Зеленский требует от новоизбранного президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию украинского конфликта, надеясь услышать их в январе грядущего года, передает Укринформ.
«Также я хочу услышать предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны», — сказал глава киевского режима.
Он подчеркнул свою открытость к «предложениям лидеров африканских стран, Азии, арабских государств».
Перед этим Зеленский обвинил Запад в медленных поставках помощи Украине. По его словам, медлительность союзников Киева — причина неукомплектованности украинской армии.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть и продолжает выпрашивать помощь у коллективного Запада.
Читайте также:
Конфликт на Украине перестал быть региональным, признали в Минобороны Германии
«Посмотрим, сколько протянут»: ВСУ могут остаться без провизии и боеприпасов под Курском
В Киеве оценили истерические заявления Зеленского
Никита Кротов