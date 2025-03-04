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Глава МИД Японии счел неприемлемым запрет на въезд в Россию

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Глава японского МИДа Такэси Ивая, которому запретили въезд в Россию, считает неприемлемым такое решение Москвы. Вместе с тем министр считает поддержание коммуникаций с российской стороной важным моментом.
«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию. Отношения между Японией и Россией в настоящее время находятся в сложном состоянии, однако существует много вопросов, требующих решения, особенно между дипломатическими ведомствами, поэтому есть вещи, по которым необходима коммуникация с Россией. С этой точки зрения я считаю прискорбным тот факт, что мне запрещен въезд [в Россию]. <...> Мы бы хотели продолжать коммуникацию с российской стороной, чтобы надлежащим образом управлять нашими двусторонними отношениями», — сказал Ивая.
Он подчеркнул, что меры со стороны Японии в отношении России были приняты на фоне украинского конфликта.

Накануне в МИД РФ заявили, что въезд в страну запрещен девяти гражданам Японии в качестве ответа на японские санкции.

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Названы последствия для Украины после скандала Зеленского с Трампом
Политолог Демчук: Трамп будет действовать жестко после срыва сделки по металлам
04 марта 2025, 12:55

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп будет действовать жестко после того, как Владимир Зеленский фактически сорвал сделку по редкоземельным металлам, устроив скандал в Овальном кабинете. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук. По его мнению, случившееся в Белом доме воспринимается американским лидером как неудача.
«Сейчас же перспективы у этого соглашения опять неопределенные. Поэтому Трамп может действовать достаточно жестко и использовать разные механизмы давления на Украину, поскольку Зеленский фактически своим поведением эту сделку сорвал. Хотя Трамп, как прагматичный человек бизнеса, не закрыл возможности для подписания этой сделки – сказал, что если Зеленский будет готов к миру, извинится и вернется к обсуждению, то Америка готова к диалогу», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак прокомментировал информацию о том, что в Киеве заявили о готовности подписать с США соглашение о минеральных ресурсах. В разговоре с RT аналитик отметил, что таким образом Зеленский пытается уладить конфликт с Трампом, потому что «иметь врагом Трампа — самое худшее, что может пожелать себе любой политический деятель».
«Это обусловлено тем, какие резкие высказывания он себе позволил, какое хамское поведение. В большей степени переживал, где найти себе в будущем убежище. Он подписал бы все, что угодно, лишь бы его оставили в покое», — подчеркнул Дудчак.
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Во Франции высказались об активах России
МИД Франции: конфискация активов России подорвет доверие со стороны инвесторов
04 марта 2025, 12:49

Фото: istockphoto/Olivier Le Moal

Возможная конфискация замороженных российских активов негативно повлияла бы на инвестиционный климат в Евросоюзе. Об этом журналистам France 2 заявил французский дипломат Бенжамен Аддад.
«Здесь, однако, возникают вопросы юридического характера, это стало бы сигналом для других инвесторов», — сказал министр-делегат по европейским делам при МИД Франции.
Вместе с тем Аддад считает, что «это остается одним из рычагов влияния на Россию».

Ранее британское издание Financial Times проинформировало, что французская сторона предложила партнерам из Европы конфисковать замороженные суверенные активы России в случае, если она нарушит режим прекращения огня на Украине при его возможном установлении.

Перед этим сообщалось про внешний долг Украины.

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Боевики ВСУ перебрасывают силы из Курской области на юг ДНР — ТАСС
04 марта 2025, 12:31

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские боевики перебрасывают силы с курского направления на юг Донбасса, пишет ТАСС, ссылаясь на источник среди силовиков. Уточняется, что среди переброшенных есть бывшие зэки.
«Противник перебросил из Курской области в район населенного пункта Бурлацкое на южнодонецком направлении часть группировки. Среди них есть бывшие заключенные», — сказано в материале.

Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Как отмечали в командовании ВСУ, вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.

Ранее стало известно, что Вашингтон приостановил военную поддержку Киеву во вторник, 4 марта, в 4:30 утра по Москве. Подробнее в нашем материале.

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Стало известно, кому на Западе выгодна гибель Зеленского
Эксперт Риттер: гибель Зеленского выгодна США, Британии, Украине и России
04 марта 2025, 12:01

Владимир Зеленский

Гибель Владимира Зеленского будет выгодна всем — от США и Великобритании до России и самой Украины. Об этом заявил израильский специалист по разведке Георгий Риттер, передает Pravda.Ru. По его словам, президент США Дональд Трамп получил бы возможность «сменить повестку», американский ВПК смог бы скрыть коррупцию при поставках оружия, а России смерть Зеленского помогла бы деморализовать элиты киевского режима.
«Британии, «курирующей» Зеленского вместе с США, его гибель помогла бы поставить президентом Украины экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — самого популярного политика для украинцев, а также «нагадить» США — партнеру-конкуренту по украинскому проекту. <…> Смерть Зеленского могла бы развязать руки украинским олигархам и кланам, стремящимся вернуть контроль над экономикой, также она открыла бы дорогу к власти главе ОП Андрею Ермаку», — пишет издание.
Тем временем американский канал CNN назвал скандал Зеленского и Трампа выгодным для администрации действующего президента США. По данным издания, передают argumenti.ru, перепалка в Овальном кабинете показала, что американский лидер ставит интересы своей страны превыше всего.

В материале подчеркивается, что теперь перспективы новой встречи Трампа и Зеленского довольно туманны, так как сложно представить будущий переговорный процесс.

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«Выкупим любые долги братьев-славян»: в Госдуме высказались о внешнем долге Украины
Депутат Наумов: украинцы не простят власти тему внешнего долга Украины
04 марта 2025, 11:55

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В администрации президента США Дональда Трампа работают творческие люди, ведь они смогли изобрести беспроигрышную схему с требованием получить от Украины редкоземельные металлы. Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов в беседе с RuNews24.ru. По его словам, украинский народ не простит властям тему внешнего долга страны.
Он пояснил, что размер задолженности Киева перед иностранными государствами станет такой же фатальной темой для кандидатов в украинские президенты, как и вопрос мобилизации 18-летних юношей.
«Украинский народ этого не простит. В конечном итоге мы найдем системное решение, как выкупить у Запада любые долги наших братьев-славян. Денацификация всех наших западных территорий, вплоть до границ 1941 года, этого стоит», — отметил парламентарий.
Наумов подчеркнул, что сделка по редкоземельным металлам — это инструмент, с помощью которого США хотят выйти из опаснейшего международного кризиса.

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#долги
#скандал
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