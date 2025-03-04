Глава МИД Японии счел неприемлемым запрет на въезд в Россию

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Глава японского МИДа Такэси Ивая, которому запретили въезд в Россию, считает неприемлемым такое решение Москвы. Вместе с тем министр считает поддержание коммуникаций с российской стороной важным моментом.
«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию. Отношения между Японией и Россией в настоящее время находятся в сложном состоянии, однако существует много вопросов, требующих решения, особенно между дипломатическими ведомствами, поэтому есть вещи, по которым необходима коммуникация с Россией. С этой точки зрения я считаю прискорбным тот факт, что мне запрещен въезд [в Россию]. <...> Мы бы хотели продолжать коммуникацию с российской стороной, чтобы надлежащим образом управлять нашими двусторонними отношениями», — сказал Ивая.Он подчеркнул, что меры со стороны Японии в отношении России были приняты на фоне украинского конфликта.
Накануне в МИД РФ заявили, что въезд в страну запрещен девяти гражданам Японии в качестве ответа на японские санкции.
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