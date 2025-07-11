Российские войска освободили Зеленую Долину в ДНР

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Операцию провела группировка войск «Запад» в ходе активных действий в Донбассе. Также сообщается об освобождении Соболевки в Харьковской области.

По предоставляемой информации, за прошедшую неделю российские системы ПВО перехватили: крылатую ракету «Нептун», 35 авиабомб, 6 снарядов HIMARS и 1988 беспилотников.

Ранее мы писали, что в Брянской области задержаны украинские агенты, готовившие теракты.


Виктория Иванченко

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