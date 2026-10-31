Главком НАТО высказался о возможности войны с Россией и назвал ее угрозой альянсу

31 октября 2026, 16:21

Главком НАТО Гринкевич: Россия — угроза альянсу, но война с ней не неизбежна

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что война альянса с Россией не является неизбежной, однако Москва представляет угрозу для блока. Об этом он сказал в интервью LSM.