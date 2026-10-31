Главком НАТО высказался о возможности войны с Россией и назвал ее угрозой альянсу
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что война альянса с Россией не является неизбежной, однако Москва представляет угрозу для блока. Об этом он сказал в интервью LSM.
По словам Гринкевича, наращивание военного потенциала альянса является практической реализацией принципа «мира через силу» президента США Дональда Трампа. Он предположил, что подготовка к возможной войне служит способом избежать столкновения. Генерал также подчеркнул, что в Латвии и других странах — членах НАТО на восточном фланге есть опыт, который союзники могут использовать для укрепления институтов организации.
Ранее, на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка 29 октября, президент России Владимир Путин заявил, что в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские регионы вопрос о применении всех имеющихся вооружений незамедлительно встанет на повестку дня. По его словам, «таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет».
Перед этим стало известно, что Путин в последние дни провёл 40 часов за переговорами. Текущая неделя в Москве прошла под знаком двух масштабных саммитов.
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