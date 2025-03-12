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В Курской области открыли дело об афере с противотанковыми заграждениями

Фото: istockphoto/Akintevs

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело по мошенничеству с противотанковыми заграждениями открыли в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что данные организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований. Это подтвердило проведенное в рамках следствия строительно-техническое исследование образцов сооружений. Сумма ущерба превысила 156 миллионов рублей», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял о том, что власти региона окажут следствию всю необходимую поддержку в расследовании.

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В Британии пришли в ужас от положения ВСУ на фронте
Дипломат Прауд назвал вторжение ВСУ в Курскую область стратегическим провалом
12 марта 2025, 19:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось для Украины серьезным стратегическим провалом. Об этом пишет британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
По мнению эксперта, после вторжения украинской армии в Курскую область ВС РФ освободили значительные территории в ДНР, а ВСУ при этом понесли огромные потери. Дипломат добавил, ​что провальное наступление ВСУ летом 2023 года изменило общий ход военных действий в пользу Москвы.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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МИД РФ: ответственные за массированную атаку БПЛА по России понесут наказание
12 марта 2025, 19:03

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Все ответственные и причастные к массированной атаке БПЛА на российские регионы, в том числе Москву и Подмосковье, неизбежно понесут наказание. Об этом заявил МИД РФ. Отмечается, что режим Зеленского тем самым продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта.
«Следственный комитет РФ оперативно начал расследование преступления неонацистской киевской хунты. Несомненно, что вина за теракт лежит на всех странах, продолжающих накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям», — приводят argumenti.ru сообщение министерства.
В то же время житель СНТ «Вятичи» в подмосковном Видном поделился, как переживал массированную атаку украинских дронов. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что в его частном доме сорвало с потолка люстру и покосило ограждение ударной волной. По его словам, крышу соседского дома пробил упавший БПЛА, а обломки выбили окна.
«Из-за ударной волны мой забор тоже скривился чуть-чуть, на навесе с левой стороны было стекло разбито. Если честно, я изначально думал, что это сон, начал слышать такие грохоты. А когда уже волна ударила, я прям понял, что это не сон», — отметил Саркис.
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Бывший депутат Рады назвал истинные причины атаки БПЛА на Москву
Политик Царев: массовая атака БПЛА должна была отпугнуть США от визита в Москву
12 марта 2025, 18:56

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Одной из целей массированной атаки БПЛА на российские регионы была попытка отпугнуть США от визита в Москву, который недавно был анонсирован. Об этом заявил бывший депутат Рады, российский политик Олег Царев. По его словам, Киев хотел убедить Вашингтон, что такая поездка будет небезопасной.
«Возможно, накануне приезда спецпредставителя Соединенных Штатов в Москву, которая была анонсирована на днях, [Украина хотела показать], что это не очень безопасно, — отметил он. — И третья причина — перекрыть этим информповодом удручающую картину, которая складывается у ВСУ в Курской области», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом наступление ВС РФ в Курской области продолжается. Как сообщил военкор RT Саргон Хадая, российская армия продвигается на всех направлениях курского приграничья, а ВСУ терпят поражение за поражением, их положение стремительно ухудшается.
«Российские войска ведут массированное наступление на всех участках фронта в Курской области. В ходе ожесточенных боев подразделения ВСУ терпят одно поражение за другим», — поделился военный корреспондент.
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«Невозможно ничего изменить»: в США раскрыли, в чью пользу завершится конфликт на Украине
Профессор Гиббс: украинский конфликт закончится на выгодных для РФ условиях
12 марта 2025, 18:55

Фото: iStock/Diy13

Украинский конфликт завершится на условиях, выгодных для России. Так считает профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс.
«Конфликт почти наверняка закончится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать, чтобы это изменить», — отметил Гиббс в эфире Dialogue Works.

По его словам, президент США Дональд Трамп пытается всеми силами заключить хоть какое-то мирное соглашение, чтобы минимизировать ущерб, который нанесли боевые действия.

Эксперт подчеркнул, что конфликт рано или поздно все равно закончится, однако будет это не на условиях НАТО или Украины, что по словам Гиббса, скорее хорошо, чем плохо.

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Стало известно, чего ждут США от России
Рубио: США ждут от РФ согласия на предложение о перемирии
12 марта 2025, 18:52

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

США ждут от России согласия на предложение о месячном перемирии, заявил госсекретарь Марко Рубио журналистам в аэропорту Ирландии.
«Если они скажут нет, то, очевидно, нам придется всё изучить и понять, где мы находимся в мире и каковы их истинные намерения. Думаю, если они скажут нет, это многое скажет нам о том, каковы их цели и каков их менталитет», — прокомментировал госсекретарь США.

Ранее сообщалось о согласии Киева на прекращение огня на месяц. Вместе с тем Владимир Зеленский подчеркивал, что украинская сторона не собирается признавать новые регионы России.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить конфликт. В ответ украинские боевики вторглись в Курскую область.

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#россия
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