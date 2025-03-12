В Курской области открыли дело об афере с противотанковыми заграждениями

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Уголовное дело по мошенничеству с противотанковыми заграждениями открыли в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что данные организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований. Это подтвердило проведенное в рамках следствия строительно-техническое исследование образцов сооружений. Сумма ущерба превысила 156 миллионов рублей», — сказано в сообщении ведомства.Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял о том, что власти региона окажут следствию всю необходимую поддержку в расследовании.
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Никита Кротов