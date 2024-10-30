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Главком ВСУ Александр Сырский переводит авиатехников в пехотинцы, написала в Telegram-канале нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», — сказано в публикации.
Безуглая добавила, что в Генштабе украинских войск решили перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотинцы.
Перед этим бывший нардеп украинского парламента Спиридон Килинкаров подчеркивал, что отставка Сырского с поста главкома ВСУ является лишь вопросом времени. Он отмечал, что Сырский сначала должен собрать «свой рюкзак проблем и поражений».
В частности, Килинкаров упомянул провал Сырского в Донбассе и на Курском направлении.
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Никита Кротов