Главком ВСУ Сырский переводит авиатехников в пехоту

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил, что здание Генштаба украинской армии было повреждено ночью из-за падения обломков сбитого беспилотника. По некоторым данным, в этот момент в здании мог находиться экс-командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Что известно о последствиях удара и мог ли быть целью ВС РФ адмирал ВСУ расскажет «Радио 1».