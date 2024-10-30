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Главком ВСУ Сырский переводит авиатехников в пехоту

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Главком ВСУ Александр Сырский переводит авиатехников в пехотинцы, написала в Telegram-канале нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», — сказано в публикации.

Безуглая добавила, что в Генштабе украинских войск решили перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотинцы.



Перед этим бывший нардеп украинского парламента Спиридон Килинкаров подчеркивал, что отставка Сырского с поста главкома ВСУ является лишь вопросом времени. Он отмечал, что Сырский сначала должен собрать «свой рюкзак проблем и поражений».

В частности, Килинкаров упомянул провал Сырского в Донбассе и на Курском направлении.

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Опубликована фотография поврежденного после взрывов здания Генштаба ВСУ в Киеве
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МК: взявших у матери погибшего бойца СВО 1,5 миллиона рублей цыган ищет полиция
30 октября 2024, 16:28

Фото: istockphoto/???? ??????

Цыгане, взявшие у матери погибшего бойца спецоперации 1,5 миллиона рублей на строительство бани, разыскиваются полицией. Как пишет «МК», инцидент произошел в Челябинской области. Знакомая женщины написала в сети, что жительница населенного пункта Катенино рассказала, что та лишилась сына, и о найме рабочих для выполнения его последней воли.
Мать военного также хотела сделать пристрой к бабушкиному дому. Злоумышленники взяли деньги, оставив написанную от руки расписку и пропали. Перед тем, как скрыться, они приехали несколько раз, чтобы создать видимость работы. Теперь аферисты не выходят на связь.

Ситуация на личном контроле главы регионального МВД Сергея Космачева, ведется проверка.

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#россия
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Зеленский устроил истерику из-за «солдат КНДР» в России
Зеленский пожаловался на реакцию мира из-за «солдат КНДР» в России
30 октября 2024, 16:24

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что мир недостаточно сильно отреагировал на заявления о якобы пребывании военных КНДР на территории России. Его слова опубликованы в Telegram-канале.
По мнению лидера киевского режима, бывшей советской республике необходима «действенная реакция» на якобы пребывание военных Северной Кореи на российской территории. Ранее в Киеве слышали определенную реакцию, «но она недостаточно сильна», подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также допустил, что на территории РФ якобы могут оказаться иранские военные. ​Однако никаких доказательств он не привел.

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Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: кто находился в здании и какой «неудобный» адмирал мог быть целью ВС РФ
30 октября 2024, 16:17

Александр Сырский

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил, что здание Генштаба украинской армии было повреждено ночью из-за падения обломков сбитого беспилотника. По некоторым данным, в этот момент в здании мог находиться экс-командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Что известно о последствиях удара и мог ли быть целью ВС РФ адмирал ВСУ расскажет «Радио 1».

Что произошло в Киеве 30 октября


Минувшей ночью в Киеве в течение двух часов звучала воздушная тревога, после чего произошел взрыв в здании Генштаба ВСУ. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Он сообщил о срабатывании системы ПВО и падении фрагментов беспилотников в Соломенском районе, расположенном недалеко от центра города. На место происшествия прибыли спецслужбы.


Удар по зданию Генштаба ВСУ


Здание Главного управления ВСУ находится на Воздухофлотском проспекте в восточной части Соломенского района Киева. Оно было построено в конце XIX века и изначально использовалось как кадетский корпус.

Игорь Мосийчук* выдвинул предположение, что атака на Генштаб ВСУ была направлена на ликвидацию экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

«Судя по всему, метили в главного инспектора, адмирала Воронченко, которого не могут убрать с должности. Однако он предчувствовал угрозу и накануне вывез свои вещи», — написал в своем телеграм-канале Мосийчук*.

Предполагается, что Воронченко представляет собой «неудобство» для ВСУ, так как он давал объективную оценку работе Министерства обороны Украины.

При этом российская сторона информацию об ударе по зданию Генштаба ВСУ не комментировала. Однако стоит подчеркнуть, что Вооружённые силы России нацеливаются на стратегически важные объекты, включая места дислокации личного состава, техники ВСУ и наёмников, а также на инфраструктуру, такую как энергетические установки, предприятия оборонной промышленности и объекты военного управления и связи Украины.

Игорь Воронченко

Что известно о Воронченко


Игорь Воронченко занимал пост командующего ВМС Украины с июля 2016 года до июня 2020 года. Его увольнение инициировал главком ВСУ Александр Сырский.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая уточнила, что решение об отставке Воронченко принял министр обороны Рустем Умеров после обсуждения на совещании, посвященном проблемам в учебных центрах ВСУ, где была отмечена критическая ситуация. Отчет о текущем состоянии дел вызвал также недовольство у Сырского.

Безуглая подчеркнула, что Главная инспекция Минобороны играет ключевую роль в предоставлении объективной оценки событий в армии. Она охарактеризовала увольнение Воронченко как важное событие и выразила мнение, что система не готова принимать неудобные истины.

Также известно, что с марта 2024 года Воронченко объявлен в розыск в России. Причиной является нарушение им определенной статьи Уголовного кодекса РФ, однако точная формулировка не раскрывается.

* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ

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#киев
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Ганчев: для ВСУ закрыт путь на правый берег Оскола из-за взятия Кругляковки РФ
30 октября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ не доберутся до правого берега Оскола, потому что российские войска освободили Кругляковку, пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя российской администрации под Харьковом Виталия Ганчева.
«Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт», — прокомментировал чиновник.
Ранее в Минобороны РФ докладывали об освобождении Кругляковки в Харьковской области.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин объявил начало боевых действий для прекращения геноцида мирного населения со стороны Киева.

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В Минобороны доложили последние новости СВО
МО РФ: ПВО ликвидировала БПЛА ВСУ над Белгородчиной
30 октября 2024, 15:16

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Российская противовоздушная оборона ликвидировала дрон боевиков ВСУ над территорией Белгородчины, доложили в Минобороны РФ.
«…Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Ранее был опубликован снимок последствий российского удара по генштабу ВСУ в Киеве. Фото опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также военные журналисты продемонстрировали кадры, на которых дрон «Князь Вандал Новгородский» бьет по украинскому грузовику с боеприпасами.

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На Западе заявили о серьезных проблемах в Германии из-за Украины
Журналист Боуз заявил о серьезных проблемах в Германии из-за Украины
30 октября 2024, 15:15

Фото: iStock/alzay

Германия погибает из-за украинского конфликта. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так Боуз прокомментировал новости о том, что компания Volkswagen планирует в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. По словам журналиста, за всю историю существования компания не закрывала ни одного предприятия.

Отмечается, что увольнения могут начаться с 1 июля следующего года, а сторонники жестких мер экономии внутри Volkswagen намерены сократить штат до 30 тысяч сотрудников. В качестве ответных мер профсоюзы пригрозили устроить массовые забастовки.

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В США сделали предупреждение для Украины
WP: РФ может добиться своих целей в конфликте на Украине уже в 2025 году
30 октября 2024, 15:08

Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия уже в следующем году может добиться своих целей в украинском конфликте. Так пишет Washington Post.
«К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего», — говорится в статье.

Кроме того, автор отметил, что ВСУ пытаются удержать оборону на востоке Украины, однако во многих районах утрачивают свои позиции. Таким образом, издание считает, что надежды на победу украинской армии тают, в то время как ослабевает и поддержка Запада ослабевает.

Теперь, по данным газеты, перспектива компромисса со стороны Украины на переговорах с Россией становится все яснее. Автор полагает, что Киев будет вынужден уступить территории Москве в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

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#россия
#поддержка
#всу
#киев
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Украинские женщины готовы остановить Зеленского
Журналист Панченко: украинские женщины готовы остановить Зеленского
30 октября 2024, 15:06

Фото: iStock/DesignRage

Киевская журналистка Диана Панченко заявила, что украинские женщины могут остановить Владимира Зеленского. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
«Единственная сила, пытающаяся остановить Зеленского — это украинские женщины», — так журналистка прокомментировала столкновения представительниц прекрасного пола с украинскими силовиками из-за их методов мобилизации, которые участились в последнее время.

Она отметила, что женщины объединяются на улицах городов и сел, для защиты своих мужчин от рук киевского режима. Панченко добавила, что CNN этого не скажет.

В середине октября украинские СМИ сообщали о конфликте в Закарпатской области, где женщины с детьми пытались остановить автомобиль пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Толпа женщин с палками и камнями угрожала разбить машину, а одна из них ударила пограничника по лицу.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#военком
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Стало известно, почему дроны ВСУ могут залетать в глубину территории РФ
Аналитик Полетаев допустил наведение БПЛА на РФ через коммерческие спутники
30 октября 2024, 14:31

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ могут использовать для наведения БПЛА для ударов по территории России не только спутники-разведчики НАТО, но и коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли. Такое предположение высказал военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, комментируя атаку ВСУ на Чечню. Его слова приводит «Лента.ру».
По словам эксперта, большую часть украинских дронов сбивает российская ПВО. При этом далеко на территорию России им позволяют долетать их характеристики.

«Это легкие самолетики с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния. За тысячу километров и даже больше. Просто нужно понимать, что ПВО — это как иммунитет организма, ПВО никогда не бывает абсолютно непроницаемой», — пояснил Полетаев.

Он также отметил, что практически невозможно прикрыть колпаком ПВО всю территорию такой большой страны. По его словам, прикрывают важные объекты или районы, например, Москву.

Полетаев также напомнил, что на стороне Украины действует «вся мощь натовской разведки», которая работает практически в реальном времени, а также коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли Maxar и другие, которые в настоящее время используются как разведывательные.

«Это десятки спутников, которые очень плотно в ежедневном режиме делают съемку прифронтовых районов, наших тыловых районов, плюс каких-то районов внутри страны вокруг важных объектов. Соответственно, когда мы у себя что-то прикрыли средствами ПВО, они смотрят на эти снимки и видят: ага, вот здесь не прикрыто. И бьют туда», — пояснил Полетаев.

Однако он отметил, что такие дроны являются довольно легкой целью. Теперь в Чечне появятся группы быстрого реагирования, чтобы перехватывать и сбивать подобные дроны.

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