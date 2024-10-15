Россиянин в Петербурге обманывал семьи бойцов СВО, предлагая помочь со льготами

Фото: istockphoto/Dzurag
Хабаровчанин обманывал семьи бойцов спецоперации в Петербурге, предлагая помочь им со льготами. По сообщению телеканала «78», полиция уже взяла 24-летнего злоумышленника, который причинял вред и самим бойцам. Журналисты уточнили, что фигуранты брали от жертв деньги якобы за помощь в оформлении льгот, а затем пропадали.
Известно, что мужчина был больше месяца в федеральном розыске. Он и его подельники представлялись работниками юридической фирмы «Гарант27». Одна семья могла заплатить вплоть до миллиона рублей. Судьба подельников неизвестна, а вот с подозреваемого взяли подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, из-за чего буфетчица российской школы избила ученицу.
Читайте также:
В Москве взорвали авто ресторатора: мотивы покушения, число жертв, подробности
Мужчина расстрелял детей напротив отделения полиции в Томске
В Курской области поймали преступника, выдававшего себя за военного
Никита Кротов