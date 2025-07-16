На Украине заявили о готовности продолжать переговоры с Россией
Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности к продолжению переговоров с Россией
О готовности к продолжению переговоров с Россией заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига.
Дипломат подчеркнул, что для украинской стороны принципиальный момент, чтобы в диалоге обсуждалось перемирие и только потом прочие аспекты урегулирования конфликта.
«Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте», — произнес Сибига на встрече со своими коллегами из Польши и Литвы.
Его попросили прокомментировать слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Украину нужно побудить к продолжению прямых переговоров. Кремль призвал к давлению на Украину для возобновления прямых переговоров сегодня утром.