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Украинские вооруженные силы не смогут «сдвинуть Россию» к границам 2014 года. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.
«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — объявил политик.По его словам, текущие реалии конфликта требуют признания этого факта. Дальнейшие попытки Киева изменить ситуацию силой не приведут к желаемым результатам. Он отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, но необходимо учитывать оперативные возможности сторон.
Рубио обратил внимание на то, что Москва и Киев стали ближе к миру, но все еще далеки от полного урегулирования конфликта.
«Потребуется прорыв очень скоро», — добавил он.Ранее стало известно, что эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку в городе Алёшки Херсонской области продолжается в условиях постоянной угрозы со стороны украинских FPV-дронов. Спасатели и медики вынуждены работать под прицелом беспилотников, рискуя жизнями при каждом выезде.
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Мария Моисеева