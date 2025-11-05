В Европе осудили Зеленского за награды военным с эмблемами СС
Профессор Университета Юго‑Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X заявил, что награждение Владимиром Зеленским военнослужащих ВСУ в форме с нашивками, напоминающими символику СС, заслуживает осуждения.
Он подчеркнул, что помнит времена, когда соответствующий знак вызывал критику, а не попытки его оправдания, и добавил, что большинство украинцев выступают против популяризации нацистских символов.
5 ноября в своих соцсетях Зеленский опубликовал фотографии военнослужащих 4‑й бригады оперативного назначения Национальной гвардии «Рубеж», на форме которых видно похожие на эмблемы нацизма значки.
Ранее Минобороны России предположило, что Зеленский может использовать гибель ВСУ в своих интересах.
