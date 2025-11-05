В Европе осудили Зеленского за награды военным с эмблемами СС

05 ноября 2025, 14:23

Профессор Дизен осудил Зеленского за награды военным в форме с эмблемой СС

Владимир Зеленский (во главе стола)

Профессор Университета Юго‑Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X заявил, что награждение Владимиром Зеленским военнослужащих ВСУ в форме с нашивками, напоминающими символику СС, заслуживает осуждения.