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В Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр».
Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Церемонию возглавил командир батальона подполковник Алексей Гуреев, который вручил личному составу медали «За отвагу» и «За храбрость». В ведомстве подчеркнули, что награды были присуждены за самоотверженность и высокую боевую готовность, продемонстрированные на передовой.
Ранее сообщалось, что министерство обороны России сообщило о нанесении удара по опорному пункту украинских сил в Запорожской области на ореховском направлении. Удар был выполнен минометными расчетами новороссийских десантников, в результате которого противник понес потери в личном составе.
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Церемонию возглавил командир батальона подполковник Алексей Гуреев, который вручил личному составу медали «За отвагу» и «За храбрость». В ведомстве подчеркнули, что награды были присуждены за самоотверженность и высокую боевую готовность, продемонстрированные на передовой.
Ранее сообщалось, что министерство обороны России сообщило о нанесении удара по опорному пункту украинских сил в Запорожской области на ореховском направлении. Удар был выполнен минометными расчетами новороссийских десантников, в результате которого противник понес потери в личном составе.
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Елена Перлова