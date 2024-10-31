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Горных мотострелков группировки «Центр» наградили в зоне СВО

Фото: istock/Anton Litvintsev

Фото: istock/Anton Litvintsev

В Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр».
Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Церемонию возглавил командир батальона подполковник Алексей Гуреев, который вручил личному составу медали «За отвагу» и «За храбрость». В ведомстве подчеркнули, что награды были присуждены за самоотверженность и высокую боевую готовность, продемонстрированные на передовой.



Ранее сообщалось, что министерство обороны России сообщило о нанесении удара по опорному пункту украинских сил в Запорожской области на ореховском направлении. Удар был выполнен минометными расчетами новороссийских десантников, в результате которого противник понес потери в личном составе.

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#медали
#награды
#рф
Военнопленный рассказал о «мертвых душах» в ротах ВСУ
Военнопленный рассказал о «мертвых душах» в ротах ВСУ из-за потерь и коррупции
31 октября 2024, 06:33

В рядах 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) существуют роты с так называемыми «мертвыми душами» — военнослужащими, которые числятся в составе подразделений, но на деле уже погибли или пропали без вести.
Об этом сообщил военнопленный Роберт Погорелов, ранее служивший в специализированном батальоне бригады и мобилизованный из числа украинских заключенных. По его словам, батальон, в котором он служил, состоял из 120 человек, однако в некоторых ротах численность не превышала восьми бойцов, что позволяло искусственно завышать численный состав.

«Списывалось оружие, зарабатывались деньги. Пропавшие без вести — ещё одна форма манипуляции, о которой молчат офицеры, в том числе те, кто, так сказать, в доле», — сообщил он РИА Новости.
Погорелов также утверждает, что на погибших военнослужащих продолжают получать зарплату, а техника, значащаяся за погибшими, списывается и продается.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих горного мотострелкового батальона «Медведи» группировки войск «Центр». Военнослужащие получили государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
31 октября 2024, 05:51

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по опорному пункту украинских сил в Запорожской области на ореховском направлении.
Удар был выполнен минометными расчетами новороссийских десантников, в результате которого противник понес потери в личном составе.

«Расчеты 120-мм минометов Новороссийских десантников нанесли огневое поражение и уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте на ореховском направлении», — говорится в сообщении ведомства.
Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России после референдума в сентябре 2022 года, результаты которого не признаются Киевом. В настоящее время более 70% территории региона контролируется российскими войсками, в то время как украинские силы удерживают оставшуюся часть, включая областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области является город Мелитополь.

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#запорожская область
#всу
#удар
#запорожье
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В США ответили, почему боевикам ВСУ нет смысла продолжать боевые действия
Дэвис: боевикам ВСУ бессмысленно продолжать боевые действия после Селидово
30 октября 2024, 22:40

Фото: istockphoto/IherPhoto

На фоне потери Селидово и прочих территорий Донбасса боевикам ВСУ нет смысла вести боевые действия дальше. Такое мнение выразил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в беседе с YouTube-каналом Deep Dive.
Офицер отметил потери украинских радикалов, включая их личный состав, и уверен, что «конец очевиден».

«…Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше», — сказал Дэвис.
Он добавил, что ВС РФ продолжают освобождать пункт за пунктом, когда у ВСУ нет ни ресурсов, ни боеприпасов с вооружением, ни живой силы, резюмировал эксперт.

Ранее российский военный аналитик ответил, что вынудит боевиков ВСУ отступить в Донбассе.

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#война
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Эксперт ответил, что вынудит ВСУ отступить в Донбассе
Эксперт Гагин: возможное взятие в клещи Курахово в ДНР вынудит ВСУ отступить
30 октября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Освобождение Угледара и Селидово в Донбассе позволяет бойцам ВС РФ взять Курахово в клещи, а боевики ВСУ будут вынуждены отступить, поскольку их отрежут от путей снабжения. Об этом пишет РИА Новости, сославшись на военного аналитика Яна Гагина.
«Здесь есть такие предпосылки к тому, что мы сможем опять, так же применить тактику клещей, тактику взятия в тактическое окружение, что может лишить противника возможности снабжать свою группировку в населенном пункте, может лишить его возможности проводить ротацию и вывоз раненых в том числе. Это обескровит группировку в самом городе, и противник, как ранее, будет вынужден отступить из него», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что из населенного пункта Курахово дальше некуда отступать, ведь за ним лишь поля. По мнению эксперта, противник окажется в крайне тяжелом положении из-за заморозков на неподготовленных полевых позициях.

Ранее сообщалось, какой город полностью закроют власти Украины и для чего.

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#мир
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#украина
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#война
#сво
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#новости
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Добряк: власти Украины полностью закроют Красноармейск для обороны
30 октября 2024, 21:23

Фото: istockphoto/undefined undefined

Красноармейск (укр. Покровск) будет закрыт на выезд и въезд властями Украины для дальнейшей обороны, местных призывают к активной эвакуации, сообщил руководитель военной администрации города Сергей Добряк. Его слова приводит «Общественное. Новости».
«Призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, улиц. Люди видят, что мы блокируем уже окрестности города», — сказал чиновник.
По его словам, возведение фортификаций не прекращается, в то время как критическая городская инфраструктура практически ликвидирована.

«В городе становится все более небезопасно, критическая инфраструктура почти разрушена, процентов на 70», — добавил Добряк.

По его данным, в Красноармейске осталось почти 12 тысяч человек, а эвакуация замедлена.

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#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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РИА Новости: делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста
30 октября 2024, 20:49

Фото: istockphoto/olrat

Делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста в Женеве, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. Таким образом делегаты Незалежной нарушили правило, не вступать в споры, имеющие политический характер.
«Председатель Международной конференции несколько раз напомнила всем участникам, чтобы они не делали политических заявлений любого рода. Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — приводит ответ пресс-службы Красного Креста на запрос РИА Новости.

Также, согласно правилам, нельзя вступать в споры, имеющие расовый, религиозный или идеологический характер. По данным источников, украинские делегаты обвиняли РФ в продолжающихся боевых действиях.

Красный Крест является крупнейшей гуманитарной сетью в мире, которая работает в более чем 190 странах, объединяя национальные общества, которые помогают нуждающимся и уязвимым группам населения.

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#новости
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Politico: Киев озадачила реакция на просьбу Зеленского дать ракеты «Томагавк»
30 октября 2024, 20:47

Фото: istockphoto/e-crow

Чиновники Украины озадачены негативной подачей журналистов данных о просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского дать республике дальнобойные ракеты «Томагавк». Об этом пишет издание Politico. По словам неназванного украинского должностного лица, военные США рассмотрели «победный план» и отметили его реалистичность.
«Высокопоставленные киевские чиновники... были... в недоумении из-за того, что эта информация была разглашена в негативном ключе», — сказано в материале.
Ранее Зеленский заявлял, что на Украину из-за «плана победы» давят западные союзники, поскольку считают, что Киев «хочет слишком многого».

Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая, в своей предвыборной кампании обещал прекратить конфликт в стране. Однако, получив большинство на выборах, он продолжил риторику своих предшественников.

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#владимир зеленский
#ракета
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Глава Днепропетровской ОВА Лысак: промышленное предприятие повреждено
30 октября 2024, 20:29

Фото: istockphoto/aapsky

Промышленное предприятие в Днепропетровской области Украины повреждено, проинформировал в Telegram-канале руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
«Никопольский район… Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие», — сказано в публикации чиновника.

Лысак не уточнил, про какое предприятие и инфраструктуру говорится.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объяснял, почему он не просит западных союзников ввести войска на Украину.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле поясняли, что боевые действия завершатся, когда Россия достигнет всех поставленных целей спецоперации.

Президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму свой мирный план по урегулированию конфликта, но на той стороне не ответили.

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#украина
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#сво
#конфликт
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в удобном формате
Зеленский назвал причину, по которой он не просит Запад ввести войска на Украину
Зеленский: Киев не просит западных войск из-за страха потерять поддержку
30 октября 2024, 19:52

Владимир Зеленский

Украина опасается просить западных союзников ввести войска, поскольку может потерять поддержку, заявил журналистам ведущих изданий стран Северной Европы глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Это очень опасно. Когда нет решения лидеров и общества, очень опасно поднимать эту тему, можно потерять всю остальную поддержку», — сказал он, отметив скептическое отношение Запада к этой идее.
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне боевых действий в Донбассе. Вместе с тем западные союзники Киева отмечали, что ему неплохо было бы перейти на самофинансирование.

Ранее Зеленский сообщал, почему боевики ВСУ не взяли Курскую АЭС.

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#мир
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир зеленский
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