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Госдеп одобрил контракт свыше $300 млн на обслуживание F-16 для Украины

Госдеп одобрил контракт на $310,5 миллионов на обслуживание украинских F-16
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Госдепартамент США утвердил контракт на сумму 310,5 млн долларов для обслуживания истребителей F-16, передаваемых Украине. Об этом сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Соглашение также включает в себя обучение персонала, модернизацию и доработку самолетов, поставку запчастей и наземного оборудования. В Пентагоне заявили, что сделка не повлияет на военный баланс в регионе.

«Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов», — говорится в сообщении.
Стоит учитывать, что часть поставок может включать нерабочие F-16 с авиационных свалок, которые будут использоваться как источник деталей для действующих машин. РИА Новости указывает, что ранее портал The War Zone, ссылаясь на представителя ВВС США, сообщал о передаче Украине списанных истребителей.

Ранее стало известно, что США разработали новый пакет антироссийских санкций, направленный на усиление давления на РФ в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Ограничения могут затронуть банковский сектор и энергетику.

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#контракт
Reuters: США подготовили новые санкции против РФ для давления на переговорах
03 мая 2025, 00:44

Фото: iStock/Leestat

США разработали новый пакет антироссийских санкций, направленный на усиление давления на РФ в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники, передает ТАСС.
Ограничения могут затронуть банковский сектор и энергетику. При этом, как отмечает агентство, окончательное решение о введении санкций пока не принято — неясно, поддержит ли инициативу президент Дональд Трамп.

1 мая официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила журналистам, что в США не исключают возможность введения новых санкций против России. Также сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает 17-й пакет санкций против России, который планируется синхронизировать с потенциальными мерами США в случае «провала переговоров по Украине».

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#дональд трамп
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#ограничения
#рф
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Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь одной из самых массированных
02 мая 2025, 22:57

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Одну из самых массированных атак ВСУ на Севастополь отразили российские системы ПВО и флот, заявил в Telegram-канале глава региона Михаил Развожаев.
«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории», — сказано в посте чиновника.
Он добавил, что попытка боевиков испортить людям майские праздники провалена. Городские объекты и объекты акватории не пострадали, подчеркнул Развожаев. Губернатор призвал доверять только официальным информационным источникам.

В Минобороны России докладывали о сбитии 121 украинского дрона над регионами страны за ночь. 89 аппаратов сбили над Крымом, а еще 23 — над черноморской акваторией.

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#мир
#россия
#украина
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#конфликт
#новости
#севастополь
#всу
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Вандалы осквернили памятник Неизвестному солдату в Херсонской области
02 мая 2025, 22:20

Фото: istockphoto/blinow61

Памятник Неизвестному солдату осквернили вандалы в Херсонской области. Как уточнили в пресс-службе администрации городского округа города Новая Каховка, все произошло в Таврийске.
«В городе Таврийск вандалы осквернили памятник», — сказано в публикации.
Злоумышленники поломали тротуарную плитку, сняли российский флаг, Знамя Победы и флаг «Единой России» в парке на Молодежной улице возле монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества». Полиция уже разыскивает вандалов.

Накануне глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о двух пострадавших после атаки со стороны ВСУ.

Херсонская область вошла в состав России в результате сентябрьского референдума 2022 года. Решение было принято большинством голосов.

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Трампу предложили варианты давления на Россию, пишут СМИ
Bloomberg: Трампу предлагают способы экономического давления на Россию
02 мая 2025, 22:01

Фото: istockphoto/donfiore

Различные варианты экономического давления на Россию для урегулирования конфликта предлагает президенту США Дональду Трампу его окружение. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Чиновники подготовили ряд вариантов по усилению экономического давления на Россию», — сказано в материале.

Отмечено, что республиканец пока ничего не решил, «поскольку дипломатические усилия продолжаются». Детали агентством не приводятся.

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее говорил, что администрация США пытается добиться урегулирования на Украине. Он заявлял, что Вашингтон знает о позициях Москвы и Киева по данному вопросу, и эти позиции сегодня слишком далеки.

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#мир
#россия
#сша
#дональд трамп
#санкции
#новости
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В ООН обеспокоились на фоне сообщений о пытках пленных ВС РФ боевиками ВСУ
02 мая 2025, 17:26

Фото: istockphoto/Askolds

Комитет ООН против пыток обеспокоен сообщениями о жестоком обращении и пытках в отношении российских военнопленных. Об этом сказано в документе с выводами членов комитета после изучения ситуации в зоне боевых действий.
«Комитет... выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией, а также неадекватная регистрация и отчетность об их видимых повреждениях, полученных в результате пыток или жестокого обращения, среди прочих проблем», — говорится в публикации.
В международной организации добавили, что нельзя отступать от запрещения пыток, поскольку их не оправдывают никакие исключительные обстоятельства.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#оон
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