Госдеп одобрил контракт свыше $300 млн на обслуживание F-16 для Украины

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Госдепартамент США утвердил контракт на сумму 310,5 млн долларов для обслуживания истребителей F-16, передаваемых Украине. Об этом сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Соглашение также включает в себя обучение персонала, модернизацию и доработку самолетов, поставку запчастей и наземного оборудования. В Пентагоне заявили, что сделка не повлияет на военный баланс в регионе.
Ранее стало известно, что США разработали новый пакет антироссийских санкций, направленный на усиление давления на РФ в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Ограничения могут затронуть банковский сектор и энергетику.
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«Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов», — говорится в сообщении.Стоит учитывать, что часть поставок может включать нерабочие F-16 с авиационных свалок, которые будут использоваться как источник деталей для действующих машин. РИА Новости указывает, что ранее портал The War Zone, ссылаясь на представителя ВВС США, сообщал о передаче Украине списанных истребителей.
Ранее стало известно, что США разработали новый пакет антироссийских санкций, направленный на усиление давления на РФ в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Ограничения могут затронуть банковский сектор и энергетику.
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Мария Моисеева