Группа иностранных наемников ВСУ попала в засаду ВС РФ под Кременной

Группа иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, попала в засаду ВС РФ под Кременной. В результате боя некоторые из них погибли, остальные скрылись в лесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.