Группа иностранных наемников ВСУ попала в засаду ВС РФ под Кременной

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Группа иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, попала в засаду ВС РФ под Кременной. В результате боя некоторые из них погибли, остальные скрылись в лесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Группа наемников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это все было в районе лесов кременских. Часть из них погибла на месте, еще несколько человек скрылись в лесу», — говорится в сообщении.
При этом объективный контроль показал, что группа иностранных наемников была качественно экипирована и вооружена. При этом никто из них не стал спасать раненых товарищей.
Ранее представитель сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области.
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Элина Позднякова