ВСУ сообщили об ударе ВС РФ по учебному подразделению
Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений армии Украины. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в своих соцсетях.
В сообщении говорится, что никаких построений или массовых собраний личного состава в момент удара не проводилось, однако ВСУ понесли потери, число которых не было раскрыто. Также на Украине не уточнили о количестве пострадавших боевиков.
Исходя из данных ВСУ, российские войска нанесли удар в зоне ответственности украинского командования «Восток».
Ранее стало известно, что альянс НАТО готовил ВСУ к вторжению в Курскую область шесть месяцев.
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