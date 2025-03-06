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Госсекретарь Рубио: украинский конфликт это прокси-война между США и Россией

Фото: iStock/Waldemarus

Фото: iStock/Waldemarus

Американский госсекретарь Марко Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией. Об этом он заявил в своем интервью телеканалу Fox News.
«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть завершен.

Ранее «Радио 1» писало о намерении Франции и Великобритании подготовить план урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни. К тому же страны надеются нормализовать отношения между Киевом и Вашингтоном после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 февраля.

Для начала Лондон и Париж хотят внести в план краткосрочное прекращение огня. Уже после страны будут требовать более широкие гарантии безопасности. Власти Франции и Великобритании понимают, что этого нельзя будет достигнуть без Трампа.

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#трамп
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Депутат Рады анонсировал перемирие с Россией
Депутат Рады Дубинский: Зеленский приедет в США для подписания перемирия с РФ
06 марта 2025, 05:07

Фото: iStock/sb2010

По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США для заключения перемирия с РФ. Об этом политик заявил на своем YouTube-канале.
«Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время», — рассказал Дубинский.

По мнению депутата, заключение перемирия произойдет на условиях России. Требования Великобритании и Франции не будут соблюдены, так как они выгодны исключительно украинской стороне.

Дубинский отметил, что на встречу с Зеленским президент США Дональд Трамп может отправить своих представителей, при этом сам присутствовать на переговорах не будет. В числе кандидатов оказались министр финансов Скот Бессент и вице-президент Джей-Ди Вэнс.

На сегодняшний день Александр Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Беженец из Курахово: Украинская армия угрожала жителям расстрелом из семей
06 марта 2025, 04:17

Фото: iStock/Olena_Z

По словам беженца из Курахово в ДНР, украинские солдаты угрожали жителям города расстрелом их семей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы же никогда для них своими не были. Вот смотрите, как они объясняют: «Вы хорошие люди, да! И все. Мы все равно вас поубиваем и ваши семьи!», — поделился с агентством беженец.

Житель не стал раскрывать свое имя по причинам безопасности. У беженца остались родственники на подконтрольной киевским режимом территории.

Мужчина отметил, что вышеописанные события происходили еще до прихода российской армии в Курахово. Собеседник отметил, что один из бойцов ВСУ пообещал убить собственного брата, так как тот проживает в Донецке.

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Франция и Британия хотят подготовить мирный план по Украине в ближайшие дни
06 марта 2025, 01:04

Фото: iStock/3dmitry

Великобритания и Франция надеются в течение следующих нескольких дней разработать мирный план по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах
«Мы рассчитываем свести этот план воедино в течение дней, а не недель», — поделился с агентством источник.

По словам другого собеседника издания, чиновники хотят нормализовать напряженные отношения между США и Украиной. Все предложения будут представлены американскому президенту Дональду Трампу.

В агентстве пишут, что на начальном этапе Лондон и Париж хотят предложить введение режима прекращения огня на короткий срок. После дипломаты рассчитывают потребовать более широкие гарантии безопасности. Во Франции и Великобритании признают, что это может обеспечить исключительно американская сторона.

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В Харькове сотрудники военкомата стреляли по мужчине в попытке его мобилизовать
06 марта 2025, 00:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В Харькове сотрудники ТЦК (вариант военкомата на Украине) открыли огонь по мужчине, которого хотели призвать в ряды ВСУ в рамках насильной мобилизации. Об этом пишут украинские СМИ.
«В Харькове сотрудники ТЦК стреляли в мужчину и побили стекла его авто», — говорится в сообщении.

По информации источника, 15 сотрудников военкомата остановили местного жителя и потребовали у него документы. В ходе разговора один и членов ТЦК выстрелил, после чего мужчина бросился бежать и смог уйти через дворы. В рамках мести сотрудники разбили стекла в автомобиле гражданина.

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Зеленский пытался обмануть Трампа
RT: Зеленский хотел обмануть Трампа неактуальными идеями по окончанию конфликта
06 марта 2025, 00:39

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский хотел обмануть президента США Дональда Трампа, предоставив ему неактуальные планы по урегулированию конфликта. Этим поделились в RT со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах.
«Эти темы уже давно неактуальны и могут рассматриваться только в общем контексте урегулирования. Это не предложения и не ответ Трампу. Это, как обычно у Зеленского, попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдет», — рассказал источник изданию.

Вероятнее всего Зеленский предпринял данные действия под давлением премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее глава киевского режима заявил Трампу о готовности как можно быстрее завершить конфликт. В списке предложений по перемирию значились освобождение пленных, перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также немедленное перемирие на море.

По словам источника, перемирие в Черном море обсуждалось еще в 2023 году. Отказ от ударов по энергообъектам тоже рассматривался. На фоне этого собеседник издания отметил, что на самом деле Зеленский не предложил ничего нового.

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