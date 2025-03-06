Госсекретарь Рубио: украинский конфликт это прокси-война между США и Россией

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Американский госсекретарь Марко Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией. Об этом он заявил в своем интервью телеканалу Fox News.
«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал Рубио.
Госсекретарь подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть завершен.
Ранее «Радио 1» писало о намерении Франции и Великобритании подготовить план урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни. К тому же страны надеются нормализовать отношения между Киевом и Вашингтоном после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 февраля.
Для начала Лондон и Париж хотят внести в план краткосрочное прекращение огня. Уже после страны будут требовать более широкие гарантии безопасности. Власти Франции и Великобритании понимают, что этого нельзя будет достигнуть без Трампа.
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