Сувалкский коридор, стратегически важный участок земли, соединяющий Литву и Польшу и разделяющий Белоруссию и Калининградскую область России, стал эпицентром тревоги для местных жителей. После недавнего заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России, жители приграничья начали массово покидать свои дома в поисках безопасности. Об этом сообщает немецкая газета Bild.