Государственная поддержка военнослужащих-контрактников в условиях СВО: преимущества и социальные гарантии

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Российское государство оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим, проходящим службу по контракту в условиях специальной военной операции, которые ежедневно защищают страну. Бойцы и их семьи могут рассчитывать на различные выплаты, льготы и социальные гарантии, размер которых зависит от звания, должности и выслуги лет. Подробности – в материале «Радио 1».
Денежное довольствиеЗарплата военнослужащих в зоне СВО складывается из базового оклада (по званию и должности) и дополнительных выплат:
- за руководство подразделением;
- работу с секретной информацией;
- выслугу лет и другие надбавки.
При заключении контракта в Подмосковье военнослужащий получает:
- 1 900 000 ₽ (региональная выплата);
- 400 000 ₽ (федеральная выплата).
Выплаты участникам СВО за ранение
- от 100 000 до 3 000 000 ₽ (в зависимости от тяжести травмы);
- 1 000 000 ₽ дополнительно — при установлении инвалидности;
- также выплачивается страховая сумма: 82–327 тыс. рублей.
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Льготы для участников СВО
- Жильё: субсидии, льготная ипотека, помощь в оплате ЖКУ.
- Медицина: бесплатное лечение, протезирование, лекарства, реабилитация.
- Списание долгов: компенсация кредитов (ипотека, авто, потребительские) до 10 млн ₽.
- Налоговые льготы: освобождение от налога на имущество (один объект на выбор).
Финансовая поддержка в трагических случаях. При гибели военнослужащего семья получает:
- 5 000 000 ₽ единовременно;
- ежемесячные выплаты: 30 000 ₽ супругу, 15 000 ₽ на каждого ребёнка.
Детям предоставляются места в детсадах, школах и вузах вне очереди, а также путёвки в лагеря и психологическая помощь. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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