Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Государственная поддержка военнослужащих-контрактников в условиях СВО: преимущества и социальные гарантии

Государственная поддержка военнослужащих-контрактников в условиях СВО: преимущества и социальные гарантии

Видео: Минобороны РФ

Российское государство оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим, проходящим службу по контракту в условиях специальной военной операции, которые ежедневно защищают страну. Бойцы и их семьи могут рассчитывать на различные выплаты, льготы и социальные гарантии, размер которых зависит от звания, должности и выслуги лет. Подробности – в материале «Радио 1».

Денежное довольствие

Зарплата военнослужащих в зоне СВО складывается из базового оклада (по званию и должности) и дополнительных выплат:

  • за руководство подразделением;
  • работу с секретной информацией;
  • выслугу лет и другие надбавки.
Средний ежемесячный доход составляет 210–400 тыс. рублей, включая премии.

При заключении контракта в Подмосковье военнослужащий получает:

  • 1 900 000 ₽ (региональная выплата);
  • 400 000 ₽ (федеральная выплата).

Выплаты участникам СВО за ранение


  • от 100 000 до 3 000 000 ₽ (в зависимости от тяжести травмы);
  • 1 000 000 ₽ дополнительно — при установлении инвалидности;
  • также выплачивается страховая сумма: 82–327 тыс. рублей.
Россия одержала победу в специальной военной операции, заявил Алаудинов
Россия одержала победу в специальной военной операции, заявил Алаудинов


Льготы для участников СВО


  • Жильё: субсидии, льготная ипотека, помощь в оплате ЖКУ.
  • Медицина: бесплатное лечение, протезирование, лекарства, реабилитация.
  • Списание долгов: компенсация кредитов (ипотека, авто, потребительские) до 10 млн ₽.
  • Налоговые льготы: освобождение от налога на имущество (один объект на выбор).

Финансовая поддержка в трагических случаях. При гибели военнослужащего семья получает:


  • 5 000 000 ₽ единовременно;
  • ежемесячные выплаты: 30 000 ₽ супругу, 15 000 ₽ на каждого ребёнка.

Детям предоставляются места в детсадах, школах и вузах вне очереди, а также путёвки в лагеря и психологическая помощь. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

Читайте также:

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА

Путин заявил, что РФ вынудили начать СВО

Водолацкий: РФ применит другое оружие в случае поставок дальнобойных ракет Киеву
#подмосковье
#медицина
#реабилитация
#лекарства
#оружие
#льготы
#выплаты
#травмы
#налоговые льготы
#психологическая компенсации
#льготная сво
#ранение
#рф
Арестованный за мошенничество Эльман Пашаев попросил отправить его на СВО
SHOT: Арестованный бывший адвокат Эльман Пашаев попросился в зону СВО
27 мая 2025, 10:58

Эльман Пашаев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Бывший звездный адвокат Эльман Пашаев, арестованный по обвинению в мошенничестве в зоне проведения СВО, обратился с просьбой направить его на линию боевого соприкосновения. Таким образом он планирует искупить свою вину. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сегодня, 27 мая, в Донецке суд рассматривает дело Пашаева. Уточняется, что адвокаты уже подготовили соответствующее ходатайство.

Сейчас мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что Эльман Пашаев был задержан в Москве в сентябре прошлого года по делу о мошенничестве на сумму около 45 миллионов рублей. Бывший адвокат обещал предпринимателю Алексею Блиновскому помочь избежать уголовной ответственности как ему самому, так и его жене.

Читайте также:

Следком завершил расследование дела бывшего адвоката Эльмана Пашаева

Экс-адвокат Пашаев сравнил условия в камере СИЗО с отличной гостиницей

Появились новые подробности схемы экс-адвоката Пашаева в зоне СВО
#суд
#дело
#адвокат
#сизо
#расследование
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наращивание активности ВС РФ под Харьковом, освобождение сел Беловоды и Владимировка: последние новости СВО на 27 мая
27 мая 2025, 10:19

Фото: iStock/ McKlin

Российские войска укрепляют контроль над освобождёнными территориями в Сумской области. В то же время на Харьковском направлении идёт артиллерийская дуэль и атаки дронов, а под Угледаром украинские подразделения оказываются в оперативном окружении. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская и Белгородская области


Российские военные продолжают формировать буферную зону в Сумской области и успешно отражают попытки прорыва украинских войск на направлениях Теткино и Глушково. За минувшие сутки от украинских военных полностью зачищены села Беловоды и Владимировка. ВС РФ продолжают наступление в сёлах Водолага и Юнаковка Сумской области, а также в прилегающих к ним районах и в пограничных лесных массивах.

ВС РФ, базируясь в Беловодах, готовятся к продвижению в южном направлении. Наиболее вероятной целью является Яблоновка, что позволит взять Юнаковку в полукольцо. На данный момент площадь освобождённой территории в Сумской области составляет 102 квадратных километра.

Харьковское направление


ВС РФ усилили активность в Волчанске. Город в руинах, и вести боевые действия в этих условиях крайне затруднительно для обеих сторон. Тем не менее российские военные активно обстреливают из артиллерийских орудий и атакуют с воздуха, включая применение дронов-камикадзе, по позициям противника. В частности, FPV-дроны достигают территории Харькова. Наземные бои ведутся в районе села Волчанские Хутора. В районе Липцев также наблюдается активизация боевых действий.

Торецкое направление


В районе населённого пункта Заря, расположенного к западу от Торецка, российские военные проводят операцию по зачистке территории. Их цель — ликвидировать так называемый «карман», который образовался между населёнными пунктами Заря и Романовка. В Старой Николаевке продолжаются боевые действия. Украинские военные, опасаясь окружения, отступают на север. К востоку от Романовки российские войска ведут наступление на позиции противника в Щербиновке и Петровке.

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА

Покровское направление


На западе Покровского фронта ВС РФ пытаются выровнять линию фронта вдоль границы с Днепропетровской областью. В районе Котляровки и в прилегающих к ней территориях продолжаются активные боевые действия. В восточной части Новониколаевки противник предпринял попытку нарушить снабжение российских штурмовых групп, что привело к ожесточённым боестолкновениям. В Новосергеевке российские войска продолжают наступление, оказывая давление на позиции ВСУ и постепенно расширяя зону своего контроля.

Угледарское направление


В районе Зелёного Поля и Новополя российские войска ведут интенсивные боевые действия, стремясь установить контроль над этими территориями. Подразделения ВСУ в Зелёном Поле оказались в окружении, и боевые действия смещаются от центра села к его северо-западной части. В районе Новополя ВС РФ постепенно окружают противника с южной стороны. Восточнее Фёдоровки российские войска продвигаются в направлении Комара, одновременно атакуя со стороны Отрадного.

Читайте также:

Жители приграничья Польши и Литвы массово покидают регион на фоне угрозы со стороны России

Водолацкий: РФ применит другое оружие в случае поставок дальнобойных ракет Киеву

Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
#военные
#город
#контроль
#всу
#вс рф
#дроны
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воевавший за ВСУ и работавший на ГУР британский наемник Филлипс умер на Украине
27 мая 2025, 10:09

Фото: iStock/breakermaximus

Британский наемник Том Филлипс, служивший на стороне Вооруженных сил Украины и работавший в Главном управлении разведки (ГУР) украинского Минобороны, скончался на территории Украины.
Как сообщает газета inews, МИД Соединенного Королевства подтвердил информацию о его смерти, однако не раскрыл подробностей.

Филлипс, бывший солдат британской армии, присоединился к украинским силам незадолго после начала конфликта в 2022 году. Один из его товарищей по службе отметил, что Филлипс состоял в спецподразделении и делился рассказами о сложной обстановке на передовой. Друзья также сообщили, что он страдал от психических проблем, усугубленных небоевой травмой, из-за которой он практически потерял возможность ходить. Обстоятельства его смерти остаются неясными.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Жители приграничья Польши и Литвы массово покидают регион на фоне угрозы со стороны России

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА

Путин заявил, что РФ вынудили начать СВО
#конфликт
#оружие
#мид
#сво
#всу
#солдат
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители приграничья Польши и Литвы массово покидают регион на фоне угрозы со стороны России
Bild: Жители Сувалкского коридора начали покидать регион после заявлений Мерца
27 мая 2025, 07:53

Фото: iStock/Anna Listishenko

Сувалкский коридор, стратегически важный участок земли, соединяющий Литву и Польшу и разделяющий Белоруссию и Калининградскую область России, стал эпицентром тревоги для местных жителей. После недавнего заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России, жители приграничья начали массово покидать свои дома в поисках безопасности. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Отмечается, что обострение ситуации в регионе вызвало опасения о возможном нападении России. Местные жители выражают страх перед тем, что их регион может стать первой целью в случае конфликта.

«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — цитирует издание одного из переселенцев.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений о планах эвакуации со стороны властей Литвы и Польши, в регионе наблюдается увеличение военного присутствия.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц в недавнем интервью телеканалу WDR объявил о снятии ограничений по дальности действия вооружений, поставляемых Украине.

Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине

Он также отметил, что сейчас крайне важно предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие для поддержки её в сложившейся ситуации.

Читайте также:

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области силы РФ отразили атаку БПЛА

ВСУ потеряли контроль над ключевой трассой, ведущей от границы в Сумы
#страх
#оружие
#ночь
#контроль
#жители
#регион
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА
27 мая 2025, 07:20

Фото: iStock/sommersby

В ночь с 26 на 27 мая российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов, проинформировало Минобороны РФ.
По информации ведомства, операции проводились в различных регионах страны. Из 99 перехваченных БПЛА, 56 были уничтожены над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, семь — над Владимирской, пять — над Калужской, четыре — над Тульской, один — над Ростовской, и один — над Липецкой областью.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Путин заявил, что РФ вынудили начать СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Слюсарь: в Ростовской области силы РФ отразили атаку БПЛА

Четыре аэропорта в регионах России приостановили прием и отправку авиарейсов

ВСУ потеряли контроль над ключевой трассой, ведущей от границы в Сумы
#владимир путин
#бпла
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате