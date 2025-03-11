«Готовимся к войне для предотвращения войны!»: В Евросоюзе призвали готовиться воевать

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин согласится на прекращение огня на Украине. В рамках встречи с журналистами в Белом доме республиканец отметил, что представители американской стороны проведут встречи с РФ в ближайшие дни.