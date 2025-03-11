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«Готовимся к войне для предотвращения войны!»: В Евросоюзе призвали готовиться воевать

Еврокомиссар Кубилюс призвал страны Евросоюза готовиться к войнам «против войны»
Фото: iStock/keremberk

Фото: iStock/keremberk

Еврокомиссия (ЕК) призвала европейские страны усилить подготовку к возможным военным конфликтам, аргументируя это необходимостью «предотвращения войны». С таким заявлением выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на сессии Европарламента в Страсбурге.
По его словам, Россия может быть готова к конфронтации с НАТО в течение пяти лет, а вся Европа, по его мнению, стала «прифронтовой зоной».

«Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», — утверждал он.
Кубилюс не привёл доказательств угрозы со стороны России, но настаивал на срочной милитаризации ЕС. Он также заявил, что поддержка Украины должна стать приоритетом для достижения «мира через силу» с участием «сильной Европы».

Ранее сообщалось, что во время выступления в Белом доме Трамп анонсировал переговоры с Путиным — они должны состояться на этой неделе. По словам журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, телефонный разговор лидеров РФ и США стоит ждать 14 марта, в пятницу.

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Трамп анонсировал переговоры с Путиным на этой неделе
Трамп заявил о планах позвонить Путину в ближайшие дни
11 марта 2025, 23:29

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на текущей неделе. Об анонсе звонка между Трампом и Путиным сообщает Reuters со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что достижение перемирия требует усилий обеих сторон, выразив надежду на готовность Москвы к диалогу.

«Я действительно думаю, что это будет 75 % пути. Остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее», — выразил свои мысли о необходимости контакта лидер США.
На вопрос о том, состоится ли диалог на этой неделе, он ответил емким «да».

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что разговор состоится в пятницу, 14 марта, и будет иметь очень большое значение.

«Это будет больше, чем прост телефонный разговор», — прокомментировал журналист.
Ранее Украина заявила о готовности принять предложение США о немедленном прекращении боевых действий. Параллельно Вашингтон возобновил поставки разведданных и военной помощи Киеву, отменив временную паузу.

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Российские военные нашли в церкви в Курской области пожилых россиян, замученных до смерти ВСУ
Бойцы ВС РФ нашли в Черкасском Поречном тела жестоко убитых ВСУ мирных жителей
11 марта 2025, 23:15

Фото: iStock/Tomas Ragina

Российские военнослужащие обнаружили в освобождённом селе Черкасское Поречное Курской области тела пожилых мирных жителей, жестоко убитых бойцами ВСУ.
Минобороны России ранее сообщило об освобождении Черкасского Поречного 10 марта в ходе спецоперации.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Северный ветер» (аффилированным с группировкой войск «Север»), видно, что у некоторых жертв отсутствуют конечности, а состояние тел указывает на давность преступления. Замученные до смерти трупы были найдены в Церкви Воздвижения Креста Господня.

«За что были убиты эти бабушки и дедушки? Просто за то, что они русские...», — подписали в Telegram-канале «Северный ветер».
В одном из домов села военные также нашли тело инвалида со следами избиения.

По данным канала, все материалы переданы следственным органам для установления обстоятельств расправы.

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#всу
#минобороны
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Трамп надеется, что Путин согласится прекратить огонь на Украине
11 марта 2025, 22:40

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин согласится на прекращение огня на Украине. В рамках встречи с журналистами в Белом доме республиканец отметил, что представители американской стороны проведут встречи с РФ в ближайшие дни.
«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки», — произнес Трамп.
Он подчеркнул, что, если все получится, то «это будет огромный шаг вперед».

«Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни», — резюмировал заокеанский лидер.

Ранее сообщалось, что США продолжат предоставлять Украине развединформацию.

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#конфликт
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#дональд трамп
#переговоры
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США продолжат обмен с Украиной разведданными
США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Киеву
11 марта 2025, 22:25

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Вашингтон снимает паузу в обмене разведданными с Киевом и возобновляет помощь Украине в обеспечении ее безопасности. Соответствующее заявление опубликовано офисом Владимира Зеленского.
«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности», — сказано в публикации.
Американская сторона прекратила помогать киевскому режиму после ссоры президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. Позже в Пентагоне проинформировали, что помощь остановили 4 марта.

Ранее сообщалось, что Киев готов к предложению США прекратить огонь на месяц. Подробнее в нашем материале.

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#мир
#россия
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#сша
#сво
#конфликт
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В ООН осудили массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и регионы
В ООН осудили атаку БПЛА ВСУ на гражданских
11 марта 2025, 22:12

Фото: istockphoto/Askolds

В ООН осуждают нападения на мирных граждан и инфраструктуру, заявил РИА Новости представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал массированный налет украинских дронов на российские регионы.
«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — прокомментировал собеседник агентства.
Он добавил, что это должно быть немедленно прекращено. Также Дюжаррик снова призвал прекратить боевые действия.

Налет беспилотников ВСУ из 337 единиц произошел в ночь на вторник, 11 марта.

Ранее сообщалось, какое предложение Вашингтона готов принять киевский режим.

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