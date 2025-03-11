«Готовимся к войне для предотвращения войны!»: В Евросоюзе призвали готовиться воевать

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Еврокомиссия (ЕК) призвала европейские страны усилить подготовку к возможным военным конфликтам, аргументируя это необходимостью «предотвращения войны». С таким заявлением выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на сессии Европарламента в Страсбурге.
По его словам, Россия может быть готова к конфронтации с НАТО в течение пяти лет, а вся Европа, по его мнению, стала «прифронтовой зоной».
Ранее сообщалось, что во время выступления в Белом доме Трамп анонсировал переговоры с Путиным — они должны состояться на этой неделе. По словам журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, телефонный разговор лидеров РФ и США стоит ждать 14 марта, в пятницу.
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«Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», — утверждал он.Кубилюс не привёл доказательств угрозы со стороны России, но настаивал на срочной милитаризации ЕС. Он также заявил, что поддержка Украины должна стать приоритетом для достижения «мира через силу» с участием «сильной Европы».
Ранее сообщалось, что во время выступления в Белом доме Трамп анонсировал переговоры с Путиным — они должны состояться на этой неделе. По словам журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, телефонный разговор лидеров РФ и США стоит ждать 14 марта, в пятницу.
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Мария Моисеева