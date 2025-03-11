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Кузен вице-президента США воевал за боевиков ВСУ

Вице-президент США Вэнс подтвердил, что его брат воевал за боевиков ВСУ
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Брат американского вице-президента Джей ди Вэнса Нейт воевал на стороне украинских боевиков. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Что касается его критики [позиции по Украине], то я не заинтересован спорить с ним публично, но я чувствую необходимость обратить внимание на один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной», — сказал Джей ди Вэнс.
Он не смог ответить, почему кузен решил контактировать с ним не через родственников с коими «регулярно» общается. Вице-президент «всегда считал Нейта самым сильным человеком, которого знал» и «всегда рад» пообщаться.

Ранее в МИД РФ заявили, что все виновники налета БПЛА ВСУ на Москву и область получат неотвратимое наказание.

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Все причастные к атаке дронов ВСУ на Москву и Подмосковье будут наказаны — МИД
11 марта 2025, 20:54

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Все причастные к атаке украинских дронов на Москву и область будут неотвратимо наказаны, заявили в МИД РФ.
«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание», — сказано в публикации внешнеполитического ведомства.
Перед этим в Минобороны России докладывали, что в ночь на вторник, 11 марта, над российскими регионами сбили 337 дронов противника. Уточнялось, что это самая массированная атака.

Позже в ведомстве добавили, что своими действиями киевский режим попытался демонстративно показать, что он готов к продолжению боевых действий.

Украинские депутаты осудили произошедший налет, а западные журналисты отметили, что теперь ненависть России к диктатуре киевского режима стала больше.

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FT: США и Украина совместно перескажут переговоры и представят заявление
11 марта 2025, 20:53

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

США и Украина по итогам встречи в Джидде совместно перескажут переговоры, представив заявление. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Стороны представят совместное заявление, резюмирующее переговоры. <...> Продолжение переговоров на второй день не запланировано», — сказано в статье.
Перед этим официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявляла, что американская сторона после встречи делегаций в Саудовской Аравии настроена весьма оптимистично.

Вместе с тем, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, отказ Вашингтона помогать Киеву не является поводом «надевать розовые очки».

Ранее стало известно, какая страна выступила против демилитаризации Украины.

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В Госдепе оценили американо-украинские переговоры
Брюс: США оптимистично настроены в рамках переговоров с Украиной
11 марта 2025, 20:38

Фото: istockphoto/Westy72

Вашингтон очень оптимистично настроен после американо-украинских переговоров в Джидде Саудовской Аравии. Об этом проинформировала в соцсетях официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — сказано в публикации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Владимир Зеленский хочет от американской стороны гарантий применения ядерного оружия против России.

Кроме того, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что нельзя думать о прекращении огня на Украине, пока Киев не получит от США гарантии безопасности.

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Путин знал детали операции в Курской области перед ее началом — Песков
11 марта 2025, 20:24

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Российский президент Владимир Путин был в курсе деталей операции в курском регионе перед ее началом. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Владимир Владимирович [Путин] знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали <...> еще до начала этой операции», — прокомментировал он.
Песков резюмировал, что верховный главнокомандующий каждый день говорит с военными, которые действуют на передовой.

Перед этим командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов докладывал, что российские бойцы практически взяли Суджу в кольцо.

Боевики ВСУ вторглись в курское приграничье в начале августа прошлого года.

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Бойцы ВС РФ окружили Суджу практически со всех сторон — Алаудинов
11 марта 2025, 20:10

Фото: istockphoto/N-sky

Российские военнослужащие бьют противника в окрестностях Суджи в Курской области, бойцы окружили город практически со всех сторон. Об этом в эфире «России 1» доложил командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов.
«На данный момент у нас ситуация такова, что, в принципе, мы уже почти со всех сторон обжали Суджу и бои у нас идут уже в окрестностях самой Суджи. Остальная же территория, она, в принципе, почти вся уже зачищена: все лесопосадки, все населенные пункты, они уже почти все освобождены», — сказал генерал-майор.
Офицер добавил, что на данный момент все логистические пути противника отрезаны, также остается дочистить пару населенных пунктов.

Ранее постпред РФ в ООН высказался о ситуации в Курской области.

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