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Брат американского вице-президента Джей ди Вэнса Нейт воевал на стороне украинских боевиков. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Что касается его критики [позиции по Украине], то я не заинтересован спорить с ним публично, но я чувствую необходимость обратить внимание на один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной», — сказал Джей ди Вэнс.Он не смог ответить, почему кузен решил контактировать с ним не через родственников с коими «регулярно» общается. Вице-президент «всегда считал Нейта самым сильным человеком, которого знал» и «всегда рад» пообщаться.
Ранее в МИД РФ заявили, что все виновники налета БПЛА ВСУ на Москву и область получат неотвратимое наказание.
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