Трамп анонсировал переговоры с Путиным на этой неделе

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на текущей неделе. Об анонсе звонка между Трампом и Путиным сообщает Reuters со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что достижение перемирия требует усилий обеих сторон, выразив надежду на готовность Москвы к диалогу.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что разговор состоится в пятницу, 14 марта, и будет иметь очень большое значение.
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«Я действительно думаю, что это будет 75 % пути. Остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее», — выразил свои мысли о необходимости контакта лидер США.На вопрос о том, состоится ли диалог на этой неделе, он ответил емким «да».
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что разговор состоится в пятницу, 14 марта, и будет иметь очень большое значение.
«Это будет больше, чем прост телефонный разговор», — прокомментировал журналист.Ранее Украина заявила о готовности принять предложение США о немедленном прекращении боевых действий. Параллельно Вашингтон возобновил поставки разведданных и военной помощи Киеву, отменив временную паузу.
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Мария Моисеева