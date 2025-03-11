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Трамп анонсировал переговоры с Путиным на этой неделе

Трамп заявил о планах позвонить Путину в ближайшие дни
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на текущей неделе. Об анонсе звонка между Трампом и Путиным сообщает Reuters со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что достижение перемирия требует усилий обеих сторон, выразив надежду на готовность Москвы к диалогу.

«Я действительно думаю, что это будет 75 % пути. Остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее», — выразил свои мысли о необходимости контакта лидер США.
На вопрос о том, состоится ли диалог на этой неделе, он ответил емким «да».

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что разговор состоится в пятницу, 14 марта, и будет иметь очень большое значение.

«Это будет больше, чем прост телефонный разговор», — прокомментировал журналист.
Ранее Украина заявила о готовности принять предложение США о немедленном прекращении боевых действий. Параллельно Вашингтон возобновил поставки разведданных и военной помощи Киеву, отменив временную паузу.

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Бойцы ВС РФ нашли в Черкасском Поречном тела жестоко убитых ВСУ мирных жителей
11 марта 2025, 23:15

Фото: iStock/Tomas Ragina

Российские военнослужащие обнаружили в освобождённом селе Черкасское Поречное Курской области тела пожилых мирных жителей, жестоко убитых бойцами ВСУ.
Минобороны России ранее сообщило об освобождении Черкасского Поречного 10 марта в ходе спецоперации.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Северный ветер» (аффилированным с группировкой войск «Север»), видно, что у некоторых жертв отсутствуют конечности, а состояние тел указывает на давность преступления. Замученные до смерти трупы были найдены в Церкви Воздвижения Креста Господня.

«За что были убиты эти бабушки и дедушки? Просто за то, что они русские...», — подписали в Telegram-канале «Северный ветер».
В одном из домов села военные также нашли тело инвалида со следами избиения.

По данным канала, все материалы переданы следственным органам для установления обстоятельств расправы.

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Трамп надеется, что Путин согласится прекратить огонь на Украине
11 марта 2025, 22:40

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин согласится на прекращение огня на Украине. В рамках встречи с журналистами в Белом доме республиканец отметил, что представители американской стороны проведут встречи с РФ в ближайшие дни.
«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки», — произнес Трамп.
Он подчеркнул, что, если все получится, то «это будет огромный шаг вперед».

«Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни», — резюмировал заокеанский лидер.

Ранее сообщалось, что США продолжат предоставлять Украине развединформацию.

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#переговоры
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США продолжат обмен с Украиной разведданными
США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Киеву
11 марта 2025, 22:25

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Вашингтон снимает паузу в обмене разведданными с Киевом и возобновляет помощь Украине в обеспечении ее безопасности. Соответствующее заявление опубликовано офисом Владимира Зеленского.
«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности», — сказано в публикации.
Американская сторона прекратила помогать киевскому режиму после ссоры президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. Позже в Пентагоне проинформировали, что помощь остановили 4 марта.

Ранее сообщалось, что Киев готов к предложению США прекратить огонь на месяц. Подробнее в нашем материале.

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#киев
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В ООН осудили массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и регионы
В ООН осудили атаку БПЛА ВСУ на гражданских
11 марта 2025, 22:12

Фото: istockphoto/Askolds

В ООН осуждают нападения на мирных граждан и инфраструктуру, заявил РИА Новости представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал массированный налет украинских дронов на российские регионы.
«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — прокомментировал собеседник агентства.
Он добавил, что это должно быть немедленно прекращено. Также Дюжаррик снова призвал прекратить боевые действия.

Налет беспилотников ВСУ из 337 единиц произошел в ночь на вторник, 11 марта.

Ранее сообщалось, какое предложение Вашингтона готов принять киевский режим.

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#россия
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#война
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Появилось видео из трубопровода, по которому ВС РФ пробрались в тыл к ВСУ в Судже
11 марта 2025, 22:06

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В сети появилось видео из трубопровода, по которому бойцы ВС РФ пробрались в тыл к формированиям ВСУ в Судже.
Кадры опубликовал RT. На них военкор телеканала Влад Андрица продемонстрировал, как внутри трубы устроена вентиляция и показал самодельную тачанку, на которой можно было ускорить передвижение внутри газопровода.
«По данным источника RT, дерзкая операция «Поток» группировки «Север» началась 8 марта. На видео бойцы из той самой трубы поздравляют россиянок с праздником. Российские военные прошли 15 км внутри трубопровода в Курской области и прорвались в глубокий тыл ВСУ в Судже», — отмечает телеканал.
Ранее комбат спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что успешная операция частей ВС РФ по прорыву в захваченную украинскими боевиками Суджу является исторической с военной точки зрения. Он подчеркнул, что нестандартное решение российских военных использовать многокилометровые подземные коммуникации для выхода в тыл противнику войдет не только в различные методические пособия для спецслужб, но и в учебники по новейшей истории России.

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