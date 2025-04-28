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Американский сенатор Линдси Грэм* выступил за урегулирование украинского кризиса на основе признания за Россией некоторых территорий. Об этом пишет The Washington Post. Обозреватели подчеркнули, что три года назад политик хотел, чтобы Вашингтон самозапретил признание новых российских регионов.
«Он заявил, что хочет быть «реалистичным» в том, что касается окончания конфликта… и позволить России сохранить некоторые из территорий, которые она заняла», — сказано в материале.25 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что крымский полуостров останется за Россией в рамках урегулирования ситуации на Украине. Заокеанский лидер считает, что причиной боевых действий стало желание киевского режима вступить в альянс НАТО.
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Никита Кротов