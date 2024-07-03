Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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В Брянской области силами ПВО были уничтожены 4 беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что солдат ВСУ пытался расстрелять сослуживцев со спины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов», — написал Богомаз.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что солдат ВСУ пытался расстрелять сослуживцев со спины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова