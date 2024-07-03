Стало известно, что происходит в Новороссийске после атаки катеров

Фото: istockphoto/saiko3p
Акватория бухты в Новороссийске будет обследована после отражения атаки безэкипажных катеров, входы на пляжи и набережную будут ограничены. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
«Уважаемые жители и гости города-героя! 3 июля до 9.00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены», — написал он.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, позднее он сообщал, что эту атаку отражают.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В блокноте испаноговорящего наемника нашли шифрованные обозначения ВСУ для связи
Артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении
Наемник Сирен обвинил ВСУ в дилетантизме из-за подготовки базы к удару с воздуха
Дарья Осипова